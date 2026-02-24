Ligue 2 : nouveau patron du Mans FC, Pedro Oliveira (Outfield) annonce clairement la couleur. Objectif affiché : “faire en sorte que le club retrouve la Ligue 1”. Un message fort pour les concurrents, dont l’ASSE.

Présent lundi soir au stade Marie-Marvingt pour le nul face à Guingamp (1-1), Pedro Oliveira n’a pas éludé les ambitions mancelles. Devenu officiellement actionnaire majoritaire la semaine dernière, le co-fondateur du groupe brésilien Outfield assume une feuille de route claire.

« Ça a été une excellente première partie de saison. Nous sommes très heureux d'être un sérieux prétendant pour la place en play-offs, tout en restant proches, à trois et cinq points, des deux premiers. »

Ligue 2 : « Faire en sorte que le club retrouve la Ligue 1 »

Si le dirigeant rappelle la prudence nécessaire après une montée récente depuis le National, il ne cache pas son cap. « Dans le football, il faut être réaliste. Il est vraiment important de rester en Ligue 2 la saison prochaine. C’est une étape importante. »

Mais derrière cette prudence affichée, l’objectif est limpide : « Nous voulons investir beaucoup dans l’académie et faire en sorte que le club retrouve enfin la Ligue 1, où il était jadis et où, nous croyons, il a sa place. »

Le message est fort. Le Mans ne veut pas s’installer durablement en Ligue 2. Le club veut monter.

« Nous voyons beaucoup de potentiel dans le club »

Pourquoi Le Mans ? Pourquoi la France ? Pedro Oliveira détaille sa vision :

« Nous avons choisi Le Mans parce que nous voyons beaucoup de potentiel dans le club. Nous admirons le travail que Thierry Gomez accomplit depuis neuf ou dix ans. »

Le projet dépasse le simple terrain. « Nous voulons faire plus pour les supporters, pour la ville. Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’investir davantage et d’être plus proches de l’équipe. »

La ville, son histoire sportive et les 24 Heures du Mans font partie intégrante de la stratégie. « Nous voulons que les gens viennent non seulement pour les courses, mais aussi pour Le Mans FC. »

« La France a surpassé le Brésil dans le développement »

Le choix d’investir en France n’est pas anodin. « Nous voyons la France comme un grand environnement pour le développement des talents. »

Le dirigeant va même plus loin : « Aujourd’hui, la France a surpassé le Brésil en termes de compréhension de la manière de développer les joueurs et de jouer le meilleur football du monde. »

Un signal envoyé à l’ASSE et aux autres prétendants de Ligue 2

Actuellement quatrième, Le Mans reste au contact du duo de tête. Pedro Oliveira s’en réjouit. « Nous pensons que nous devons jouer à un niveau qui nous permette soit de rester dans cette position de play-offs, soit d'être promus en Ligue 1. »

Dans une Ligue 2 ultra concurrentielle, ce discours ne passe pas inaperçu. L’ASSE, Troyes et les autres savent désormais que Le Mans avance avec un projet structuré et des moyens croissants.

Source : Propos recueillis par Clément Brossard