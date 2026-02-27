À l’approche du voyage dans le Béarn à l’occasion de la 25ᵉ journée de Ligue 2, ce week-end, l'entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier s’est présenté devant les médias, à deux jours de la rencontre du côté de Pau. Extraits.

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : "Je n’imaginais rien, je suis vraiment focus. On avance échéance par échéance. Il y avait des objectifs : vite briser cette mauvaise dynamique en reprenant la victoire, avec l’accent sur un bloc plus compact, une défense un peu plus hermétique, tout en gardant nos qualités offensives. Il y avait des urgences à mes yeux, mais je ne me projetais pas plus loin que le match d’après.

On joue toujours le maintien dans les deux premières places. Et ça va être long, il reste pas mal de matchs et on sait que tout peut se passer. C’est un championnat très serré, donc nous, on doit être satisfaits de ce qu’on a fait, mais pas se contenter de se dire toujours — et c’est le cas — qu’on peut mieux faire, on doit mieux faire."

Montanier prêt à égaliser Herbin avec l'ASSE

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “On sait qu’on a un potentiel offensif. Maintenant, il faut que ça se coordonne bien. C’est vrai que Lucas, à Guingamp, a été décisif avec son penalty, puis sur le deuxième but en amenant tout le monde au premier poteau. Là, il l’a été sur la remise pour Augustine. Pour moi, il a fait un très gros match. Maintenant, il nous manque un peu l’aspect clinique. Je crois qu’on a une vingtaine de tirs, on n’en a que quatre cadrés. Et c’est là-dessus qu’on doit vraiment progresser. J’ai toute confiance en nos attaquants : avec la confiance, on se crée des occasions et il faut que ça soit plus clinique.

On a des joueurs avec des profils créatifs. Après, on essaie toujours de trouver un bon équilibre entre la défense et l’attaque. Ces joueurs-là ont une influence sur le plan offensif qui est indéniable. Mais d’autres joueurs, avec d’autres qualités, peuvent aussi apporter. Il faut que l’aspect offensif ne soit pas réservé qu’aux attaquants et au milieu offensif. On sait qu’on a les latéraux, on voit très bien maintenant qu’il y a des sorties de balle de nos centraux aussi qui peuvent aller jusqu’au bout. Donc il faut que tout le monde soit impliqué dans nos phases offensives. C’est quelque chose que j’apprécie et qu’on met en place parfois.

Julien Le Cardinal l’a fait sur l’action d’Augustine. On a des défenseurs qui ont un bon niveau technique et, quand ils amènent le surnombre depuis derrière, ça peut forcément amener un plus pour soutenir les attaquants."