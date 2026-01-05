Ce lundi soir Montpellier recevra Dunkerque en cloture de la J18 de Ligue 2. Si Zoumana Camara insite et répète qu'il n'a pas les moyens de l'ASSE, Christopher Jullien vise étonnament la première place. Des ambitions affichées pour le MHSC. Camara tempère et radote. Il n'a pas les moyens de l'AS Saint-Etienne.

Duel de haut de tableau ce soir au stade de la Mosson. Montpellier, neuvième du classement, reçoit Dunkerque, actuel sixième. Avec 25 points au compteur, le MHSC compte six longueurs de retard sur l'ASSE. Treize sur l'ESTAC. Pas de quoi inquiéter le défenseur montpelliérain Christopher Jullien qui affiche des ambitions (démesurées ?) :

"Si on veut être compétiteur, moi j’aimerais bien que tout le monde pense dans le vestiaire qu’on peut être premier. Si tu démarres la saison en pensant au minimum… Moi j’aurais envie que tout le monde pense être en haut. Après, on est tous des personnes différentes, il y en a peut-être qui vont préférer être plus "safe". Moi, j’ai déjà vécu une saison en Ligue 2. Je suis déjà monté en Ligue 1. Moi, si on me parle de barragiste, je vais dire que ça ne me suffit pas. Moi j’ai envie de finir premier et rien d’autre. C’est mon objectif. J’ai envie d’être la meilleure défense, la meilleure attaque, et de finir premier. "

Ligue 2 : Camara tempère vite

En conférence de presse, Zoumana Camara, coach du MHSC a rapidement tempéré et radote :

"Avec tout ce qui s’est passé, je ne peux pas fixer un tel objectif (de barragiste). Encore une fois, on va répéter les discours de 2025. On n’est pas dans la situation de Saint-Etienne, qui a gardé des joueurs qui mettaient entre sept et dix buts en Ligue 1 et qui sont restés malgré des offres de 20 millions d’euros. Je n’ai pas ça. On n’est pas à Reims où ils ont vendu je crois pour 30 ou 40 M€. On ne boxe pas dans la même catégorie. On a dû reconstruire avec 15 départs. On a rebâti avec certains joueurs en prêt, d’autres qui étaient libres. Donc c’est différent."

Source : Midi Libre