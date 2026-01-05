Un mois après sa nomination, Wilfried Nancy est déjà remercié par le Celtic Glasgow. L’ancien entraîneur du Columbus Crew, qui avait un temps été ciblé par l’ASSE, quitte le club écossais sur un bilan très décevant : 8 matchs, 2 victoires, 6 défaites.

C’était l’un des profils les plus séduisants sur le marché il y a un an. Sacré champion de MLS avec Columbus en 2023, puis vainqueur de la Leagues Cup en 2024, Wilfried Nancy avait tapé dans l’œil de nombreux clubs européens, dont l’AS Saint-Étienne (ASSE). Mais faute d’accord avec le club américain, le technicien n’avait pu rallier le Forez.

Finalement, c’est le Celtic Glasgow qui lui avait offert une opportunité sur le Vieux Continent, avec un contrat jusqu’en 2028. Un challenge qui s’est transformé en naufrage.

Une série noire fatale pour Nancy

Dès son premier match le 11 décembre, Nancy est battu 3-1 par St Mirren en Coupe. Puis vient une lourde défaite (0-3) contre la Roma en Ligue Europa, avant une nouvelle déconvenue face à Dundee United (1-2) en championnat. Les jours passent, les résultats ne suivent pas. Même les deux victoires consécutives contre Aberdeen et Livingston n’ont pas suffi à stopper la spirale négative.

Le coup de grâce ? Trois défaites de rang : à Motherwell (0-2), contre les Rangers dans le derby (1-3), et une sortie prématurée de toutes les compétitions. En 8 matchs, le Celtic n’a jamais su afficher de continuité.

Deuxième du championnat, mais sous pression

Ironie du sort : malgré cette série noire, le Celtic pointe à la 2e place du classement. Mais en Écosse, cela ne suffit pas. Les supporters et les dirigeants veulent des titres. Et le contraste avec les performances du rival Rangers, ou du leader Hearts, a accentué la pression sur les épaules du Franco-Canadien.

Visé par l'ASSE et retour brutal en Europe

Pour ses grands débuts sur un banc européen, Nancy n’aura pas eu de temps d’adaptation. Un mois après son arrivée, il est déjà dehors. Un rappel cruel qu’à ce niveau, la patience est rare.

Du côté de l’ASSE, certains y verront la confirmation que le choix de ne pas avoir insisté pour le recruter était le bon. Wilfried Nancy reste un entraîneur prometteur, mais son passage express au Celtic montre combien le fossé entre la MLS et le football européen peut être brutal à franchir, même pour les techniciens les plus brillants.