L'ASSE continue de former de très bons joueurs par l'intermédiaire de son centre de formation. Si Djylian N'Guessan a découvert la Ligue 1 cette saison, son camarade Paul Eymard doit faire preuve de patience. Tous deux indiscutables avec l'équipe de France U17 qui dispute actuellement l'Euro, L'Équipe met en avant le talent du jeune milieu de terrain promis à un bel avenir à l'AS Saint-Etienne.

Loïc Tanzi et Hugo Delom (L'Équipe) proposent un podcast intitulé "L'avenir leur appartient". Dans ce 20ᵉ épisode, ils mettent en avant le jeune joueur de l'ASSE, Paul Eymard. Portrait d'un joueur plein d'avenir. Razik Nedder, ancien entraineur de la Réserve de l'ASSE, Lionel Rouxel, sélectionneur des U17 et Jean-Baptiste Michaud, agent du joueur.

L'ASSE tient un nouveau joyau

Razik Nedder (Ex-ASSE) : "Paul a vraiment cette singularité d’avoir des jambes qui lui permet de percer par la conduite les milieux de terrain adverses. Il a des plongées qui le rendent décisif. Il a cette singularité des milieux de terrain modernes ou box to box. C'est un garçon qui est à l'écoute des conseils . C'est vraiment ce qui peut faire la différence pour lui. On a dû faire un boulot singulier et intense sur sa disponibilité, sa relation aux partenaires, de manière à ce qu’il progresse dans son jeu collectif. C’est vraiment là où il a réussi à franchir un cap. Il est capable de jouer court, de jouer long, de varier et de ne plus être seulement ce joueur longiligne capable de transpercer balle au pied. Pour en avoir eu quelques-uns à Saint-Etienne, car ça travaille bien à la formation que ce soit Saliba, Fofana ou d’autres, ce sont des garçons qui passent la marche assez facilement. Paul a cette signature.

Un vrai milieu de terrain moderne pour les Verts

Razik Nedder (Ex-ASSE) : "Paul Eymard a toujours était un "impact player", un joueur capable de mettre de l’intensité. Très jeune, il pouvait avoir une nonchalance, mais il l’a très vite gommée avec l’âge. Son développement vient surtout du dépassement de fonction qu’on peut lui demander en club ou en sélection comme la plongée des deux 8. Il a le profil d’un vrai athlète, il est élégant. Il a le développement classique d'un vrai athlète, mais aussi la manière dont on le fait jouer aujourd'hui qui lui permet de briller. Paul est vraiment une denrée rare au milieu de terrain. Il a son volume, sa capacité à percer par la passe ou par la conduite, avec le ballon et sans ballon. Il n’a pas l’âme du défenseur, ça va être l’un de ses marges de progression : Cette agressivité, le fait de cogner, d’être méchant.

Un profil Ligue des Champions à l'AS Saint-Etienne

Razik Nedder (Ex-ASSE) : Il est rarement seul, il a souvent son compère Djylian N’Guessan, qui n’est jamais loin. Ils sont très proches. On a quelqu’un sur les U16 qui s’appelle Kévin de Jésus. Il est très proche des joueurs et leur permet de se développer. Il est ouvert avec nous, on peut le chambrer. On l'a au quotidien. Il est en train de s’ouvrir. Il a toujours le sourire aux lèvres, mais a besoin d’être rassuré. Sa timidité est une forme d’inquiétude qu’il peut avoir. Mais ses performances en club et en équipe de France lui donnent de l’assurance. Il a encore besoin du soutien de l'adulte car il a besoin de confiance.

En équipe première avec l'ASSE la saison prochaine ? C’est délicat. On dépend d’un coach, d’un contexte, d'ouvertures, d'opportunités. Si on arrive à bien travailler tous ensemble et à emmener le joueur au maximum de ses capacités, Paul Eymard sera dans la lignée de ce que l’on a vu de mieux ces dernières années à l’ASSE. C’est-à-dire des joueurs qui ont réussi à aller gratter des matches de Ligue des Champions avant 21 ou 22 ans : Saliba, Fofana, Gourna. On est dans ces joueurs-là."

Eymard brille avec N'Guessan en Equipe de France !

Lionel Rouxel, sélectionneur de l'équipe de France U17 : "Paul Eymard est un garçon qui beaucoup d’activité sur les trois temps d’effort, c’est-ce que l’on demande au niveau international : d’attaquer, de défendre et de réattaquer. Il a des qualités athlétiques assez exceptionnelles. Au niveau du jeu, il s’est beaucoup amélioré dans ce domaine, il a quand même une alternance du jeu court et du jeu long, il est capable de le combiner. C’est sa grosse progression depuis qu’il est avec moi en sélection. Il peut devenir un joueur de haut niveau.

Il a pris conscience qu’il avait les qualités, mais qu'il fallait mieux exploiter ses qualités. Je demande à nos milieux de pouvoir finir nos actions. SPaul a pris conscience qu’il pouvait marquer, qu’il pouvait être décisif. Il a marqué contre la Finlande à Dax. Il est dans cette zone préférentielle milieu axe gauche que j’appelle le petit couloir. Paul Eymard est capable de finir des actions sur des centres en retrait qui viennent de la droite quand on attaque. Il est dans cette zone-là, sur son bon pied, le droit. En une ou deux touches, il est capable de ranger ces ballons dans le but.

Il a pris conscience et gagné en maturité dans son jeu et en tant qu’homme. Il était un peu timide, mais il est en train de franchir ce palier-là de prendre conscience et d’être responsable de ce qu’il fait."

Une tête bien faite

Lionel Rouxel, sélectionneur de l'équipe de France U17 : "Son second pied doit encore être amélioré. Ce n’est pas un pied faible, mais il doit améliorer son pied gauche. Dans le jeu opposé, il a cette qualité quand il joue axe gauche de renverser le jeu. C’est sa qualité forte. Son jeu de tête est correct, mais il doit encore le renforcer. Il doit aussi récupérer les ballons dans la lecture du jeu sur les passes adverses. Il est bon, mais il doit encore être meilleur. Nous échangeons beaucoup avec lui.

C’est quelqu’un qui a un profond respect de l’autorité et de la hiérarchie. Il est respectueux de l’adulte. C’est une grosse qualité. Il a besoin de cadres, de repères. Il a des compétences relationnelles plutôt bonnes, surtout avec des enfants, des joueurs de son âge. C’est un garçon qui est en train de s’ouvrir. Il prend de l’assurance et de la confiance, car il en a pris sur le terrain. Le terrain parle et ce qu'il montre le fait grandir en tant qu'adulte. Il peut et doit réussir. L'environnement est sain à l'ASSE. Il doit réussir d'abord à Saint-Etienne."

Un agent qui veille à Paul Eymard

Jean-Baptiste Michaud, agent du joueur : "La première fois que j'ai vu Paul, c'était avec l'ASSE lors d'un Derby face à l'OL. Petit à petit, j'ai appris à le découvrir. Très tôt, on voyait que sa technique était bonne et que ses prises d'informations comme ses décisions étaient les bonnes. Il était en avance sur sa catégorie. Paul aime les matchs à enjeu et sait être décisif dans ces matchs-là. Il a cette capacité et sait le faire sur des buts qui comptent. Je trouve que c'est un joueur élégant, longiligne et facile techniquement pour son âge. Paul a validé beaucoup de chose par rapport à d'autres joueurs de son âge. La qualité de la formation de l'ASSE lui a permis de progresser bien plus vite que la moyenne. On revoit ensemble ses matchs pour les analyser. On débat beaucoup. Je ne lui donne pas de leçon, c'est lui l'acteur qui doit progresser.



Il est arrivé à deux ans en France et a pu grandir aux côtés de sa maman. C'est un garçon qui aime vraiment le foot. Il adore ça. Il regarde beaucoup de matchs. Son papa est un fan de football. Il aime la mode, la musique. Mais le football prend une grande part de temps et d'énergie. Paul écrit sans faute d'orthographe dans ce qu'il nous écrit. Il est très suivi par ses parents. Le résultat sur le terrain ou à l'école est très satisfaisant.

Négociation en cours de finalisation avec l'ASSE

Jean-Baptiste Michaud, agent du joueur : "Paul Eymard termine son contrat aspirant en juin 2026. Pour le moment, les discussions avec l’ASSE sont bien engagées et bien avancées pour signer son premier contrat pro avec Saint-Etienne et faire ses débuts à Geoffroy-Guichard. Tout est en cours. C'est très important pour lui. Mais la priorité, c’est l’Euro U17. C’est très important et ensuite, on fera en sorte que Paul signe pro dans son club formateur, qui a démontré sa capacité à mettre en avant des jeunes et à les valoriser. Aujourd'hui, l’ASSE l’a montré avec Djylian NGuessan, lui aussi un 2008, qu'il y a une vraie volonté du club de mettre en avant de jeunes talents."

L'ASSE va verrouiller un joueur très prometteur

Jean-Baptiste Michaud, agent du joueur : "Mathis Amougou a joué quelques matches et a été transféré à Chelsea. Il y a un vrai savoir-faire de la part du club. L'ASSE a la chance de pouvoir lancer des jeunes. C'est une chance pour Paul Eymard de pouvoir évoluer dans ce contexte. C’est une vraie chance pour Paul d’évoluer dans un environnement comme celui-ci. [...] Je pense que Paul a la potentialité pour être un joueur de Ligue des Champions et pour être un joueur de l’équipe de France A. On ne va pas brûler les étapes et partir dans tous les sens. "Step by step". La priorité, c’est de réaliser un bon Euro. Ensuite de faire une belle préparation avec l’effectif pro de l’ASSE pour montrer au coach et à la direction sportive qu’il mérite d’avoir des minutes pour la saison à venir. Ensuite, on verra. Ce sera déjà pas mal !"

Comme nous vous l'évoquions il y a quelques jours, selon nos informations, le club a entamé des démarches concrètes pour faire signer à Paul Eymard son premier contrat professionnel de trois saisons. Si rien n’est encore officiel, la signature pourrait intervenir dans les prochains jours. La volonté est claire : sécuriser l’un des éléments les plus brillants du centre de formation face à l’intérêt que suscitent déjà ses prestations chez les recruteurs français et européens. Ce projet s’inscrit dans la politique de valorisation des jeunes talents locaux, dont Eymard est l’un des plus éclatants symboles.