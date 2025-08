Alors que l’ASSE espérait faire signer un premier contrat professionnel à Paul Eymard, les négociations stagnent. Courtisé à l’étranger, le crack de 2008 est mis à l’écart pour la rencontre contre Cagliari.

Considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs du centre de formation de l’AS Saint-Étienne, Paul Eymard est aujourd’hui au cœur d’un dossier sensible. Révélé au grand public lors de l’Euro U17 avec l’équipe de France, où ses performances ont attiré les regards des recruteurs européens, le jeune milieu offensif tarde à parapher son premier contrat professionnel avec son club formateur. Malgré la préparation avec le groupe professionnel, la situation peine à évoluer positivement.

Sous contrat aspirant jusqu’en juin 2026, Eymard n’a toujours pas trouvé d’accord avec l’ASSE. Une situation qui irrite les dirigeants stéphanois, d’autant plus que les discussions semblent au point mort. Une première conséquence forte s’est manifestée : selon les informations du Progrès, Paul Eymard (voir son portrait ici) n’a pas été retenu pour le stage en Italie où les Verts affrontent Cagliari, ni même pour la rencontre de la réserve à Ploufragan ce week-end.

Paul Eymard dans le viseur des cadors européens

L’inquiétude monte dans le Forez car Paul Eymard ne manque pas de prétendants. L’Inter Milan, toujours attentive aux talents précoces, aurait intensifié les contacts avec l’entourage du joueur. D’autres clubs européens surveillent également de près la situation du milieu de terrain français de la génération 2008, auteur d’un Euro très remarqué avec les Bleuets.

L’intérêt croissant de ces grandes écuries complique considérablement les négociations pour l’ASSE, qui se retrouve dans une position délicate. D’un côté, le club ne souhaite pas céder son joyau ; de l’autre, il voit son joueur s’éloigner à mesure que le projet sportif proposé semble peiner à le convaincre. Une impasse qui pourrait coûter cher au club ligérien.

Un avenir qui s’assombrit dans le Forez

En choisissant d’écarter Paul Eymard du groupe professionnel, la direction sportive de l’ASSE envoie un signal fort. Cette mise à l’écart pourrait accentuer la fracture entre les deux parties, au risque de voir le jeune talent partir sans jamais porter le maillot vert en pro.

Pourtant, le club semblait jusqu’ici vouloir s’appuyer sur les pépites de son centre de formation, comme ce fut le cas avec Nadir El Jamali ou Luan Gadegbeku. Le cas Eymard, s’il venait à mal tourner, poserait donc la question de la stratégie de valorisation des jeunes talents à l’ASSE.

Alors que les Verts retrouvent l’élite cette saison, ils pourraient déjà perdre l’un de leurs plus grands espoirs. Et dans ce dossier tendu, le temps joue désormais contre Saint-Étienne.