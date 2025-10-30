Avant la rencontre face à Pau, les groupes de supporters stéphanois ont fait passer des messages lors de l’échauffement. La défaite 4-0 à Annecy est restée en travers de la gorge. Les Green Angels et les Magic Fans ont déployé chacun une banderole à destination de l’ensemble des acteurs de l’ASSE.

La défaite à Annecy est très mal passée du côté des groupes d’ultras stéphanois. Alors que 2.500 supporters des Verts ont fait le court voyage en Haute-Savoie, l’ASSE s’est lourdement inclinée 4-0. Cette défaite marquait un 3ᵉ revers en 4 journées, preuve d’une baisse de régime des hommes d’Horneland.

Favoris à la montée, les stéphanois se sont sans doute vus trop beaux. Un excès de confiance qui s’est payé cash depuis fin septembre avec notamment 2 revers à Geoffroy Guichard.

Des actes attendus par les ultras

À l’ASSE, le statut de favori numéro 1 à la montée en Ligue 1 est assumé depuis le début de l’été. Que ce soit la direction, le staff ou les joueurs, tous ont à un moment évoqué clairement cet objectif. Bien moins dominants et appliqués, les stéphanois ont perdu à 3 reprises en 4 matchs avant de recevoir Pau. La dernière défaite 4-0 a été très mal perçue par les plus fidèles suiveurs de l’ASSE.

Le mécontentement avait déjà été assumé à l’issue du match face à Annecy. En bas du parcage, des explications ont eu lieu entre les joueurs et les représentants des groupes de supporters stéphanois. À Geoffroy Guichard ce mardi, les pensionnaires des Kops ont voulu faire comprendre qu’il fallait rapidement réagir après cette défaite cuisante.

Lors de l’échauffement, les Green Angels ont déployé une banderole visant l’entièreté des acteurs du club : “Trop de discours recyclés et de match ratés. Direction, coach, joueurs : Place aux actes”. Le tout accompagné d’un chant équivoque : “On veut une équipe digne de son public”. A noter que le Kop Sud a aussi fait passer un message aux différentes autorités après le voyage en Haute-Savoie : "Déplacement des supporters stéphanois à Annecy : Un exemple d'organisation à normaliser".

Du côté du Kop Nord, les Magic Fans ont également fait part de leur mécontentement en fin d’échauffement. La aussi, le message était pour l’ensemble des figures de l’ASSE : “Viser la montée c’est bien, s’en donner les moyens, c'est mieux. Fini les belles paroles, bougez vous !”.

L’ASSE se remet la tête à l’endroit

Avec quelques ajustements autant tactiques que dans l’approche de la rencontre, l’AS Saint-Étienne a signé une réaction éclatante en écrasant Pau 6-0 à Geoffroy-Guichard. Les Verts démarrent pied au plancher et ouvrent le score dès la 2ᵉ minute grâce à João Ferreira, opportuniste sur corner. Dix minutes plus tard, Duffus sert Cardona, qui conclut à bout portant pour le 2-0. Pleinement lancés, les hommes d’Eirik Horneland déroulent et enchaînent les occasions. Avant la pause, Tardieu transforme un penalty obtenu par Moueffek (3-0, 42ᵉ), puis Duffus, omniprésent, inscrit le quatrième but juste avant le retour aux vestiaires. À la mi-temps, le Chaudron est en fête : 4-0 pour l’ASSE, domination totale.

Au retour des vestiaires, l’ASSE poursuit son récital. Dès la 47ᵉ, Duffus s’offre un doublé sur une action collective parfaitement menée (5-0). Horneland en profite pour faire tourner, offrant du temps de jeu à plusieurs remplaçants, dont Davitashvili. Le Géorgien se distingue à la 78ᵉ minute en inscrivant un superbe but d’une frappe en pleine lucarne (6-0). En fin de match, Pau termine à dix après l’expulsion de Karamoko pour une faute sur le même Davitashvili.

Une victoire rassurante pour l’ASSE, qui n’efface cependant pas la déception d’Annecy, mais confirme son potentiel offensif dans un Chaudron bouillant. Les supporters stéphanois attendent désormais confirmation dès samedi face au Red Star.