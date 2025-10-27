Avant le déplacement à Geoffroy-Guichard, Nicolas Usaï, coach de Pau, s'est confié à nos confrères de Poteaux-carrés. L'occasion de faire le point sur son effectif. Extraits.

Nicolas Usaï, entraîneur de Pau : "Saint-Etienne est sur une série un peu plus délicate alors que tout le monde annonçait l’ASSE comme l'équipe vraiment favorite du championnat. Les Verts sous-performent un peu actuellement, mais ils ne sont pas loin, donc ça va être un match très compliqué pour nous dans le Chaudron."

Raveyre, la maturité précoce

Nicolas Usaï, entraîneur de Pau : "Raveyre ? J’ai été un peu surpris par sa personnalité. Malgré son jeune âge, c’est un garçon qui a un vrai leadership. Il communique beaucoup, a une voix qui porte. Je pense que son passage au Milan AC a fait de lui un garçon qui travaille énormément. Il faut presque le freiner au quotidien, parce qu'il est toujours demandeur. Quand on double les séances, bien entendu il est là, mais il aurait tendance à être là tous les après-midis pour avoir du travail de muscu, C'est un garçon très engagé dans son métier. Il n’a que 20 ans, mais c’est un joueur mature."

Briançon, le leader naturel

Nicolas Usaï, entraîneur de Pau : "Briançon ? Antho c'est un véritable guide avec des valeurs qui collent complètement à ce que j'attends des joueurs. Antho, ce n’est pas qu’un joueur de football, c'est un homme de grande valeur. Pour certains profils comme ça, de temps en temps c'est un peu surjoué, on a le sentiment que certains joueurs appuient là-dessus. Chez Antho c'est vraiment naturel."

Fall, le Généreux

Nicolas Usaï, entraîneur de Pau : "Fall ? C’est un garçon très volontaire, très travailleur. Cheikh est assez discret, mais il monte en régime. Il a fait une très bonne rentrée malgré le scénario du match vendredi soir contre Dunkerque. C’est un milieu de terrain qui a beaucoup de volume, il est très généreux sur le terrain. C’est un jeune joueur lui aussi, mais il fait partie intégrante de ce que l’on recherchait."

Briançon incertain pour ASSE - Pau

Nicolas Usaï, entraîneur de Pau : "Briançon incertain face à l'ASSE ? Antho va essayer de passer ce premier step de séance qui ne sera pas forcément très intense puisqu'on a joué il y a moins de 48 heures. En fonction de ses sensations de l’entraînement de ce dimanche, on l'intégrera demain (aujourd'hui, lundi) à la séance de veille de match. J'espère bien entendu qu'il pourra être là mardi dans ce stade qu’il aime beaucoup et où il a vécu beaucoup d’émotions avec les Verts."

Une autre incertitude pour Pau

Nicolas Usaï, entraîneur de Pau : "Sadiq également de retour ? Il va reprendre l'entraînement collectif ce matin, ils ont travaillé ensemble hier. L’entraînement de ce dimanche et espérons-le celui de demain (aujourd'hui) nous éclaireront sur sa potentielle participation au match."

À noter, l'absence d'Ousmane Kanté, qui a écopé d'un rouge face à Dunkerque ce vendredi. Il sera suspendu face à l'ASSE.

Source : Poteaux-Carrés