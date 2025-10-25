Trois matchs en l’espace d’une semaine, c’est ce qui attend les Verts et les autres équipes de Ligue 2. Après avoir affronté Annecy ce week-end, l’ASSE recevra le Pau FC. Une affiche très attendue face à l’une des équipes du haut de tableau, qui sera privée de l’un de ses défenseurs.

La Ligue 2 est souvent un championnat imprévisible où chaque équipe peut battre son adversaire, même s’il est favori. Cela arrive bien sûr dans tous les championnats, mais sans doute un peu plus souvent en Ligue 2. L’ASSE l’a d’ailleurs bien constaté depuis le début de saison, avec Guingamp et Le Mans, pourtant non favoris, venus s’imposer 3-2 dans le Chaudron. En Ligue 2, il y a aussi des équipes "surprises" qui se démarquent, comme le Pau FC cette saison. Il s’agit du prochain adversaire de l’ASSE.

Pau sur le podium du championnat

Dans cette équipe de Ligue 2 figurent plusieurs anciens joueurs de l’ASSE. Noah Raveyre dans les buts, Anthony Briançon en défense et Cheikh Fall au milieu de terrain. Ce que l’on peut dire, c’est que les Palois sont pour le moment largement dans les temps de passage du championnat, avec 21 points qui les placent deuxièmes. Nicolas Usaï, le coach du Pau FC, doit se satisfaire de ce début de saison, mais son club reste tout de même sur deux prestations moins convaincantes : un match nul contre Grenoble et une lourde défaite 3-0 contre Dunkerque. Cette dernière les a provisoirement fait passer troisièmes.

Une absence face à l’ASSE !

En plus d’avoir perdu le match, Pau a également perdu un joueur pour la prochaine journée. En effet, Ousmane Kanté, déjà averti au cours de la première mi-temps, a écopé d’un second carton jaune peu après l’heure de jeu. Le défenseur central sera donc suspendu, au minimum, ce mardi à Geoffroy-Guichard. Depuis le début de la saison, il n’a été titulaire qu’à deux reprises et a disputé 253 minutes. L’ancien défenseur du Paris FC ne foulera donc pas la pelouse du Chaudron.