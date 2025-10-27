L’AS Saint-Étienne s’apprête à vivre une semaine dense, entre deux rencontres de Ligue 2 BKT, le tirage du 7e tour de Coupe de France, la reprise du championnat féminin d’Arkema Première Ligue et plusieurs rendez-vous pour les jeunes de la Génération Verte. Tour d’horizon du programme complet de l'ASSE.

Ce lundi 27 octobre, les équipes professionnelles masculine et féminine poursuivent leur préparation avec des séances d’entraînement à huis clos.

La journée sera marquée par la conférence de presse d’avant-match avant la réception du Pau FC, programmée mardi soir dans le cadre de la 12e journée de Ligue 2 BKT. Une conférence de presse attendue après la déconvenue à Annecy (0-4). Il s'agira de se reprendre face à un adversaire direct : le FC Pau.

Mardi : ASSE - Pau, premier rendez-vous de la semaine

Le mardi 28 octobre, les féminines ouvriront leur séance d’entraînement au public au stade Salif-Keita (10h30).

Le soir, les hommes d'Eirik Horneland accueilleront Pau FC à Geoffroy-Guichard (20h30). Une rencontre importante pour effacer la gifle reçue à Annecy et confirmer les ambitions stéphanoises dans le haut du tableau.

Milieu de semaine : tirage de Coupe et préparation du Red Star

Mercredi 29 octobre, le tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France aura lieu à 10h30. Les Verts connaîtront alors leur futur adversaire.

Les entraînements resteront à huis clos pour les équipes premières, avant un nouvel entraînement ouvert des féminines jeudi matin (10h30, stade Salif-Keita).

Week-end : trois rencontres, trois enjeux

La fin de semaine s’annonce particulièrement chargée.

Vendredi, nouvelle conférence de presse avant le déplacement à Bauer.

Le samedi 1er novembre, trois équipes seront en compétition :

ASSE Féminines - Montpellier à 17h (Arkema Première Ligue, J6 au stade Salif Keita)

Dijon - ASSE (N3) à 18h

Red Star - ASSE à 20h (Ligue 2 BKT, J13 au stade Bauer)

Enfin, dimanche 2 novembre, les U19 recevront Montpellier (14h30, au stade Aimé-Jacquet) et les U17 se déplaceront à Air Bel (14h30).