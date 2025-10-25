La 11ᵉ journée de Ligue 2 se poursuit et se terminera ce samedi avec trois rencontres au programme. L’ASSE se rendra à Annecy pour clore ce nouveau week-end de compétition. Avant cela, deux rencontres avaient lieu à 14h. Résumé de Montpellier - Nancy et d’Amiens - Rodez

Après trois défaites consécutives, Amiens est parvenu à renouer avec le succès lundi soir du côté de Nancy. Vainqueurs 1-0 en Lorraine, les coéquipiers de Paul Bernardoni, qui a repoussé un pénalty, voulaient confirmer leur rebond et repasser ans la première partie de tableau face à Rodez.

Les Ruthénois étaient juste devant leurs hôtes avant le coup d’envoi de cette 11ᵉ journée de Ligue 2. Le club aveyronnais n’a plus gagné depuis un mois en championnat et comptait bien renouer avec le succès hors de ses bases.

Le MHSC veut enchaîner en Ligue 2

Vainqueur 1-0 à Dunkerque, le week-end passé, Montpellier voulait confirmer ce succès à La Mosson face à Nancy. Défaits lors de leurs deux dernières rencontres à domicile, les hommes de Zoumana Camara avaient comme ambition de rester dans le bon wagon et de mettre la pression sur les équipes du top 5 de Ligue 2.

Les coéquipiers de Nathanaël Mbuku n’ont pour l’heure pas réussi à enchaîner deux victoires consécutives en Ligue 2 cette saison. Les pailladins avaient l’occasion de prolonger la série de matchs sans victoires des lorrains. Nancy n’a plus gagné depuis son déplacement à Dijon, face à Annecy, le 23 septembre dernier.

Montpellier déroule face à Nancy et confirme sa montée en puissance

Montpellier a confirmé sa bonne dynamique en s’imposant nettement (4-1) face à Nancy, ce samedi après-midi à la Mosson. Cueillis à froid par un but de Bamba (17e), les hommes de Zoumana Camara ont rapidement réagi, profitant de l’expulsion de Mendy (22e) pour installer leur domination. Omeragic a d’abord égalisé juste avant la pause (44e), relançant totalement le MHSC après une première période compliquée.

Au retour des vestiaires, les Montpelliérains ont haussé le ton. Fayad (48e) a donné l’avantage aux siens avant que Pays (63e) et Mbuku (80e), intenable sur son aile gauche, ne viennent alourdir la marque. Les changements opérés par Camara ont permis de maintenir le rythme, tandis que Nancy, réduit à dix, a souffert tout au long du second acte.

Solides collectivement et techniquement supérieurs, les Héraultais ont parfaitement géré leur fin de match, malgré la blessure de Tchato en toute fin de rencontre. Avec ce deuxième succès consécutif, Montpellier poursuit sa remontée au classement et confirme sa montée en puissance, tandis que Nancy enchaîne un cinquième match sans victoire et s’enfonce dans le doute.

Amiens renverse Rodez et retrouve des couleurs à la Licorne

L’Amiens SC s’est offert un précieux succès à domicile ce samedi, en battant Rodez (2-1). Malmenés en début de rencontre, les Picards ont montré du caractère pour inverser la tendance et mettre fin à leur mauvaise série à domicile.

Le match avait pourtant très mal débuté pour les hommes d’Omar Daf. Dès la 4e minute, Ibrahima Baldé profitait d’une frappe repoussée par Bernardoni pour ouvrir le score et refroidir le stade de la Licorne. Rodez, bien en place, a ensuite multiplié les situations dangereuses, touchant même la barre transversale à la demi-heure de jeu. Amiens peinait à sortir de sa moitié de terrain, avant de retrouver un peu de rythme en fin de première période.

Au retour des vestiaires, la réaction amiénoise ne s’est pas fait attendre. À la 60e minute, Jan Mlakar surgissait au second poteau pour égaliser après une frappe repoussée d’Ikia Dimi, signant ainsi son premier but avec le club. Ce but a complètement relancé la dynamique du match et redonné confiance à toute l’équipe.

Dix minutes plus tard, le stade de la Licorne explosait de joie. Ilyes Hamache, auteur d’un véritable chef-d’œuvre individuel, partait seul sur l’aile gauche, effaçait trois défenseurs ruthénois avant de glisser le ballon entre les jambes de Braat pour donner l’avantage aux siens (72e). Un but plein de détermination et de talent ! Malgré plusieurs situations pour Rodez en fin de match, Amiens a tenu bon. Bernardoni, décisif à plusieurs reprises, a assuré la victoire, tandis que le jeune Mathis Touho manquait de peu le but du break pour Amiens.

Grâce à ce succès, l’ASC met fin à sa disette à domicile et se donne de l’air au classement. Rodez, de son côté, peut nourrir des regrets après une première période maîtrisée, mais devra retrouver de la constance pour éviter de s’enliser dans le ventre mou de la Ligue 2.