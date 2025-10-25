Une chose est claire : l'ASSE devra compter sur l'ensemble de ses moyens pour (re)mettre les pendules à l'heure face à Annecy, samedi prochain (J11 Ligue 2). Et justement, l'arbitre de la rencontre connaît bien Saint-Étienne.
Karim Abed, 36 ans, a été désigné arbitre principal de la rencontre opposant l'ASSE au FC Annecy ce samedi, au Parc des Sports.
50% de victoire avec l'ASSE
Ce ne sera pas un baptême du feu pour l'homme en noir. Loin de là. Karim Abed a déjà dirigé à 10 reprises une rencontre impliquant les Verts. Et le bilan est largement en faveur des Stéphanois. L'arbitre Varois compte 50% de victoire avec Saint-Étienne : cinq victoires, trois nuls, deux défaites.
Toutefois, Karim Abed n’a encore jamais arbitré l’ASSE en Ligue 2. La dernière fois que leurs chemins se sont croisés remonte à mai 2021. C'était face à Montpellier pour le compte de la 35e journée de Ligue 1. À l'époque, Romain Hamouma et Matthieu Debuchy offraient les trois points à l'ASSE malgré l'ouverture du score d'Andy Delort (victoire 1-2).
Un scénario similaire ce samedi ? Affaire à suivre.
Les arbitres de la 11e journée de Ligue 2
Red Star FC - Grenoble Foot 38
Arbitre centre : ANTOINE VALNET
Arbitre assistant 1 : QUENTIN GUIDOU
Arbitre assistant 2 : SEBASTIEN LEMAIRE
SC Bastia - Stade Lavallois MFC
Arbitre centre : EDDY ROSIER
Arbitre assistant 1 : REGIS GAILLARD
Arbitre assistant 2 : MATTHIEU BONNETIN
Stade de Reims - ESTAC
Arbitre centre : PIERRE GAILLOUSTE
Arbitre assistant 1 : LAURENT CONIGLIO
Arbitre assistant 2 : FREDERIC HEBRARD
EA Guingamp - Clermont Foot 63
Arbitre centre : AURELIEN PETIT
Arbitre assistant 1 : VIANNEY ROZAND
Arbitre assistant 2 : BASTIEN COURBET
Pau FC - USL Dunkerque
Arbitre centre : THIERRY BOUILLE
Arbitre assistant 1 : FLORENT MARMION
Arbitre assistant 2 : GILLES LANG KAERCHER
Le Mans FC - Boulogne Sur Mer
Arbitre centre : TIFENN LEPRODHOMME
Arbitre assistant 1 : YANN THENARD
Arbitre assistant 2 : GAETAN KORBAS
Montpellier HSC - AS Nancy Lorraine
Arbitre centre : AHMED TALEB
Arbitre assistant 1 : ELODIE COPPOLA
Arbitre assistant 2 : ROMAIN GALIBERT
Amiens SC - Rodez
Arbitre centre : ABDELATIF KHERRADJI
Arbitre assistant 1 : AURELIEN DROUET
Arbitre assistant 2 : GAETAN DAMY
FC Annecy - AS Saint-Étienne
Arbitre centre : KARIM ABED
Arbitre assistant 1 : GREGOIRE VALLETEAU
Arbitre assistant 2 : CHRISTOPHER SPADAFORA