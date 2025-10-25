Une chose est claire : l'ASSE devra compter sur l'ensemble de ses moyens pour (re)mettre les pendules à l'heure face à Annecy, samedi prochain (J11 Ligue 2). Et justement, l'arbitre de la rencontre connaît bien Saint-Étienne.

Karim Abed, 36 ans, a été désigné arbitre principal de la rencontre opposant l'ASSE au FC Annecy ce samedi, au Parc des Sports.

50% de victoire avec l'ASSE

Ce ne sera pas un baptême du feu pour l'homme en noir. Loin de là. Karim Abed a déjà dirigé à 10 reprises une rencontre impliquant les Verts. Et le bilan est largement en faveur des Stéphanois. L'arbitre Varois compte 50% de victoire avec Saint-Étienne : cinq victoires, trois nuls, deux défaites.

Toutefois, Karim Abed n’a encore jamais arbitré l’ASSE en Ligue 2. La dernière fois que leurs chemins se sont croisés remonte à mai 2021. C'était face à Montpellier pour le compte de la 35e journée de Ligue 1. À l'époque, Romain Hamouma et Matthieu Debuchy offraient les trois points à l'ASSE malgré l'ouverture du score d'Andy Delort (victoire 1-2).

Un scénario similaire ce samedi ? Affaire à suivre.

