Après deux victoires consécutives, le Pau FC s’est incliné ce vendredi soir sur sa pelouse face à Boulogne. En plus de cette défaite, l’équipe d’Anthony Briançon a perdu l’un de ses éléments forts, explusé au cours de la rencontre.

Après le succès éclatant (3-0) sur la pelouse du Red Star la semaine passée et avant d’affronter le leader troyen la semaine prochaine, Pau a craqué contre Boulogne. Défaite 2-1 face aux promus, qui n’auront rien lâché tout au long de la rencontre.

Un carton rouge direct pour Steeve Beusnard pourrait le priver de plusieurs matchs, dont celui face à l’ASSE.

Un carton rouge direct pour ce joueur de Ligue 2

Alors que l’on se dirigeait vers une fin de première période sans fait marquant, le tacle de Steeve Beusnard n’a pas été du goût de l’arbitre. À la 42e minute de jeu, le milieu du Pau FC a taclé Nolan Binet. L’arbitre de la rencontre, Eddy Rosier, a estimé que le geste n’était pas maîtrisé. Il a immédiatement adressé un carton rouge au joueur palois.

S’il est déjà acté qu’il sera absent la semaine prochaine contre l’ESTAC, il n’est pas exclu qu’il manque également la rencontre face à l’ASSE. Cette dernière est le prévue le 28 février.

Steeve Beusnard, joueur majeur du Pau FC

Tout dépendra désormais de la décision de la commission de discipline de la LFP, qui se réunira la semaine prochaine. Depuis le début de la saison, le milieu défensif du Pau FC a pris part à 17 rencontres. Il a même porté le brassard de capitaine à trois reprises.

À 33 ans, il s’impose comme l’un des joueurs majeurs du Pau FC, fort de son expérience. Il réalise une saison pleine. Actuellement 7e avec 34 points, Pau reste en lice pour une éventuelle montée en Ligue 1.

À l’heure où chaque point compte, l’absence d’un cadre comme Steeve Beusnard représenterait un véritable coup dur pour le club béarnais. Au match aller, où l'ASSE s'était imposé 6-0, il faisait parti des absents. A ce moment-là, le milieu du Pau FC était touché au niveau des ischios-jambiers.