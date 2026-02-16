Saïdou Sow, ancien défenseur formé à l’ASSE, veut se relancer à Clermont après une grave blessure aux ligaments croisés. Prêté par Strasbourg, le défenseur central joue gros dans les prochains mois. Dès ce soir face à Rodez, il peut envoyer un premier signal fort.

Arrivé en toute fin de mercato d’hiver, Saïdou Sow n’a pas hésité longtemps. Le besoin de jouer était prioritaire. Après de longs mois freinés par une rupture des ligaments croisés, le défenseur formé à l’ASSE sait que le temps presse. À 23 ans, il doit relancer une trajectoire stoppée net.

Prêté sans option d’achat par le RC Strasbourg Alsace, le Guinéen débarque à Clermont avec une mission claire : retrouver du rythme et enchaîner. Le contexte est particulier. Le club auvergnat lutte pour son maintien. Mais l’ancien Stéphanois ne veut pas se limiter à cet objectif.

Dans un entretien accordé à La Montagne, il affiche une détermination intacte. Il veut retrouver les terrains. Et surtout, retrouver la confiance.

Saïdou Sow prêt à redevenir décisif

Avant de poser ses valises en Auvergne, Saïdou Sow a repris le rythme. Deux matches complets avec la réserve de Strasbourg. Une entrée en jeu à Amiens. Et surtout, aucune appréhension.

“Je me sens bien. J’ai vraiment envie de retrouver les terrains”, confie-t-il. Des mots forts. La blessure appartient désormais au passé. Place au terrain.

Le match fou à Amiens, perdu 4-3, a révélé selon lui le caractère du groupe. Clermont a su revenir deux fois au score. Un état d’esprit qu’il apprécie. “Je préfère retenir le caractère de l’équipe”, insiste-t-il.

Pour l’ancien joueur de l’ASSE, ce prêt est charnière. Il ne le cache pas. Oui, il a progressé à Strasbourg. Oui, le transfert en Ligue 1 lui a fait franchir un cap. Mais la blessure a freiné son élan.

Aujourd’hui, il parle d’un “tremplin décisif”. L’objectif est clair : montrer qu’il peut s’imposer au niveau supérieur. Et rappeler pourquoi Saint-Étienne croyait tant en lui à ses débuts.

Clermont ambitieux

Clermont joue le maintien. Mais Saïdou Sow voit plus loin. “On peut viser un peu plus haut”, affirme-t-il. Un discours ambitieux. Presque surprenant dans la situation actuelle.

Il ne cherche pas d’excuses. Il ne revient pas sur le passé. Il préfère parler du présent. De la détermination collective. “Tout le monde me semble prêt à se battre pour remonter au classement.”

Ce soir face à Rodez, la réponse viendra du terrain. Sow pourrait gagner du temps de jeu. Peut-être plus. Une titularisation serait un signal fort. Après des mois d’attente, chaque minute compte.

Pour les supporters de l’ASSE, voir un joueur formé au club retrouver des sensations reste toujours particulier. Même loin du Forez. Saïdou Sow joue gros dans les prochaines semaines. Clermont aussi.

Le rendez-vous face à Rodez pourrait marquer un tournant. Pour le club. Et pour lui.

Source : La Montagne