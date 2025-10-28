Sur les quatre derniers matchs de Ligue 2 (1 victoire, 3 défaites), les temps de jeu révèlent les préférences d'Eirik Horneland. Entre joueurs indéboulonnables et éléments relégués au second plan, tour d’horizon des dynamiques individuelles alors que l'ASSE traverse sa première période compliquée de la saison.

En attaque, Lucas Stassin s’impose comme un titulaire incontesté avec 336 minutes jouées sur 360 possibles, soit 93,3 % du temps de jeu. Qu'il marque ou non, le belge est aligné. Il devance Boakye (298 min, 82,8%) et Davitashvili (286 min, 79,4%), deux autres joueurs très utilisés par Horneland.

En revanche, la situation de Cardona interpelle : seulement 116 minutes disputées (32,2 %), malgré un profil expérimenté. L’ex-Brestois semble reculer dans la hiérarchie. En bout de banc, Duffus (32 min) et Old (26 min) restent cantonnés à des apparitions anecdotiques.

ASSE : Un milieu de terrain verrouillé par Tardieu

Florian Tardieu est le joueur le plus utilisé sur les quatre derniers matchs, tous postes confondus : 349 minutes, soit 96,9 % du temps de jeu. À ses côtés, Jaber (307 min, 85,3%) confirme son statut de cadre.

Miladinovic s’installe progressivement (222 min, 61,7 %), alors que Moueffek (100 min) semble payer les choix tactiques du coach. El Jamali (11 min) reste en marge, utilisé au compte-gouttes.

Nadé et Annan, piliers d’une défense qui coule

En défense, Mickaël Nadé reste le seul joueur à avoir disputé l’intégralité des 360 minutes. Juste derrière lui, Annan (346 min, 96,1%) s’affirme comme un titulaire en puissance.

Ferreira (284 min, 78,9%) garde une place solide malgré des prestations très décevantes. Par ailleurs, Lamba blessé (135 min), a laissé orpheline Horneland qui cherche la bonne solution pour le suppléer. Batubinsika (90 min) a été testé à Annecy. Bernauer, Maçon, Appiah et Stojkovic ont un temps de jeu limité, signe de la grande instabilité défensive actuelle.

De nombreux absents, un effectif fragilisé

Plusieurs joueurs n’ont pas disputé une seule minute lors des quatre dernières rencontres : Ekwah, Gadegbeku, Mouton, Maubleu, N’Guessan, Traoré.

Avec trois défaites sur les quatre derniers matchs, ces choix posent question. La surutilisation de certains cadres et la mise à l’écart d’autres pourraient peser sur la dynamique collective aujourd'hui fragile. Turn-over à venir ?

Source : Peuple-Vert