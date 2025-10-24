À la veille de la réception de l’AS Saint-Étienne, Laurent Guyot a livré un état des lieux complet de son effectif et des choix à venir. Entre incertitude autour de Florian Escales, rotation programmée et prudence dans la gestion physique, l’entraîneur du FC Annecy prépare une semaine charnière.

Le FC Annecy aborde une séquence cruciale de trois rencontres en six jours, face à Saint-Étienne, Rodez puis Boulogne. Si le retour au Parc des Sports constitue un motif de satisfaction, la préparation de Laurent Guyot a été bousculée par plusieurs incertitudes, notamment celle de son gardien titulaire.

Escales incertain, Callens sur le pont

Le premier sujet d’inquiétude concerne Florian Escales, touché au mollet mardi matin. Le portier haut-savoyard, véritable pilier du groupe depuis le début de saison, reste incertain pour la rencontre face à l’ASSE. « Florian est incertain, secret médical oblige, mais il faudra sans doute trouver une solution de remplacement », a glissé Guyot, prudent.

En cas de forfait, Thomas Callens tiendrait la barre. Un choix logique pour l’entraîneur, tant le gardien breton a déjà montré sa solidité dans des contextes similaires. Entré en jeu contre Saint-Étienne en août 2023, Callens avait stoppé un penalty décisif dans le temps additionnel, offrant un point précieux à son équipe.

Pour compléter le groupe, Louka Durand, gardien des U18 et fils de l’ancien portier emblématique de l’ETG, s’est entraîné cette semaine avec les professionnels.

Vincent Pajot absent, Koutoune et Benama gérés avec précaution

Autre absence notable, celle de Vincent Pajot, qui ne retrouvera pas son ancien club. Victime d’une commotion fin septembre, le capitaine annécien n’est pas encore apte à reprendre. « Vincent ne sera pas dans le groupe non plus. Il n’est pas encore prêt, il faut respecter le protocole », a précisé le coach, lucide sur la gestion de son milieu expérimenté.

Cédric Makutungu manquera également à l’appel, tandis que Hamza Koutoune a été ménagé par précaution. L’entraîneur s’est voulu rassurant : « Koutoune ne s’est pas entraîné, mais c’est par mesure de prudence. Il sera probablement dans le groupe. »

Enfin, le jeune Maisam Benama, tout juste revenu de la Coupe du monde U20 au Chili, bénéficie d’une semaine de repos. « Il faut être vigilant. Il y a des implications physiques et mentales après une compétition internationale. Il reviendra entre Rodez et Boulogne », a justifié Guyot.

Des retours attendus et une rotation assumée pour Guyot

Le staff haut-savoyard peut toutefois compter sur plusieurs retours importants : Billemaz, Venot, Nsakala et Lajugie se sont entraînés normalement cette semaine, tout comme Paco Pavon, de nouveau disponible. Ces renforts tombent à point nommé alors que le coach s’apprête à gérer un calendrier dense.

Conscient des limites physiques de son groupe, Guyot prépare une rotation maîtrisée : « Si on ne l’anticipe pas, on finit par la subir. Quand vous avez trois matchs en six jours, il faut avoir plusieurs associations possibles. C’est ce qui permet de rester performant sans épuiser les joueurs. »

Le technicien insiste également sur la force collective de son équipe : « On n’a pas un grand buteur, mais un groupe travailleur. Notre atout numéro un, c’est l’état d’esprit. »

Laurent Guyot : entre vigilance et ambition

Malgré ces aléas, l’entraîneur du FCA garde une confiance totale dans ses hommes. « L’équipe avance, les nouveaux joueurs montent en puissance et commencent à s’adapter. On a encore du chemin, mais il y a une belle dynamique. »

Guyot sait pourtant que la moindre erreur se paiera cher dans une Ligue 2 particulièrement dense : « Notre situation n’est pas confortable. On a pris un peu d’avance sur la zone rouge, mais rien n’est acquis. »

Avant d’affronter Saint-Étienne, le mot d’ordre est clair : continuer à progresser sans se relâcher. « Ce qui compte, c’est d’être prêts dans les moments clés. Il faut arriver dans le dernier tiers du championnat avec le bon état d’esprit et des certitudes collectives. »

Avec un groupe soudé, un public retrouvé et un staff vigilant, le FC Annecy entend bien aborder ce virage avec sérénité.