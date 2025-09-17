Longtemps freiné par les blessures, Augustine Boakye s’impose enfin comme l’un des hommes forts de l’ASSE. Redoutable depuis le début de saison, le Ghanéen est en train de devenir une pièce maîtresse de l’attaque stéphanoise.

Recruté en juillet 2024 en provenance du Wolfsberger AC (Autriche), Augustine Boakye avait débarqué dans le Forez avec une belle cote. Auteur de 10 buts et 7 passes décisives en Bundesliga autrichienne lors de l’exercice 2023-2024, l’attaquant ghanéen représentait l’un des paris attractif du mercato estival 2024 de l’ASSE.

Mais son premier exercice en Ligue 2 s’est révélé bien plus contrasté. Touché à plusieurs reprises, Boakye a peiné à enchaîner. Résultat : 17 apparitions seulement, pour 2 buts inscrits et aucune passe décisive. Une frustration, autant pour le joueur que pour le staff.

Un été décisif pour Boakye

Cet été, le natif de Bompata a pu enfin réaliser une préparation complète. Il était parti en stage de remise en forme en Espagne pendant ses congés. Travail physique, intégration tactique, automatismes… Tous les voyants étaient au vert pour entamer 2025-2026 sur de nouvelles bases. Et les résultats ne se sont pas fait attendre.

Titulaire quatre fois sur cinq, Boakye s’est déjà illustré à cinq reprises : 2 buts et 3 passes décisives. Plus que des statistiques, c’est son influence dans le jeu qui marque. Aligné parfois sur l’aile gauche, parfois en faux 9, il détonne par sa capacité s'intercaler entre les ligne.

Un profil qui offre à Eirik Horneland une polyvalence offensive précieuse, capable de changer le cours d’un match.

Une montée en puissance avec l'ASSE

À 24 ans, Augustine Boakye semble enfin avoir trouvé son rythme dans le Forez. Vif, technique, intelligent dans ses déplacements, il symbolise cette ASSE nouvelle version : ambitieuse, dynamique et tournée vers l’avant.

Déjà séduit à son arrivée, Olivier Dall’Oglio évoquait un "gaucher vif et prometteur". L’évolution récente du joueur donne raison à ce pari. Désormais, Boakye ne se contente plus d’être une promesse : il est un atout majeur dans la course à la montée.

Si la santé le laisse tranquille, nul doute qu’il sera l’un des grands artisans de la saison stéphanoise. Peut-être le début d’une belle histoire avec le peuple Vert.