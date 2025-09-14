Saint-Étienne a remporté un succès important, hier soir, face au Clermont Foot. Une rencontre qui permet aux Verts de reprendre la tête de la Ligue 2. Voici les notes données aux joueurs et au coach de l'ASSE par la rédaction de Peuple-Vert.fr.

Les critères de notation de la rédaction

10 Performance exceptionnelle 9 Excellente performance 8 Très bonne performance 7 Bonne performance 6 Performance correcte 5 Performance passable 4 Performance insuffisante 3 Mauvaise performance 2 Très mauvaise performance 1 Performance exécrable (ou expulsion)

Gautier Larsonneur (6)

Solide dans ses interventions, il a tenu l’ASSE à flot en première période avec un superbe arrêt dès la 3e minute. Rassurant dans ses sorties aériennes en fin de match, il a aussi bien géré la pression sur les longs ballons clermontois. Quelques relances ont manqué de précision, mais dans l’ensemble, il a tenu son rôle de dernier rempart.

Maxime Bernauer (5)

Combatif, il a tenté d’apporter dans son couloir avec une belle transversale en fin de match, mais son impact est resté limité. Défensivement, il a souffert sur certaines courses adverses et a pris un carton logique. Son match reste correct mais sans éclat.

Mickaël Nadé (6)

Auteur d’une prestation sérieuse, il a bien contenu les attaquants clermontois, notamment avec une intervention décisive face à Camblan. Solide dans les duels, il a joué simple et sans fioritures. Une soirée appliquée qui confirme sa régularité.

Chico Lamba (6)

Sobre et efficace, il a su tenir sa position et couper plusieurs ballons dangereux dans la surface. Peu mis en difficulté, il a dégagé une impression de calme. Moins en vue dans la relance, mais précieux défensivement.

João Ferreira (4)

En difficulté, il a manqué plusieurs centres et contrôles, donnant l’impression de jouer à contre-temps. Victime de crampes en fin de match, il n’a pas réussi à se montrer décisif ni offensivement ni défensivement. Une copie en dessous des attentes.

Mahmoud Jaber (6)

Actif dans l’entrejeu, il a tenté de se projeter avec une frappe puissante repoussée par Guivarch. Sérieux défensivement, il a aussi contribué au pressing stéphanois. Un match correct, sans être transcendant.

Florian Tardieu (5)

Moins influent qu’à l’accoutumée, il a peiné à orienter le jeu et a manqué quelques transmissions importantes. Son impact physique a toutefois aidé à équilibrer le milieu. Un match mitigé.

Luan Gadegbeku (4)

Titulaire, il n’a pas réussi à s’exprimer et a commis plusieurs imprécisions techniques. Trop discret, il a logiquement cédé sa place à la pause. Une soirée compliquée pour le jeune milieu.

Irvin Cardona (6)

Souvent présent dans les bons coups offensifs, il a beaucoup travaillé dos au but et s’est montré généreux dans ses courses. C’est lui qui délivre le centre parfait pour Stassin sur le deuxième but, preuve de son utilité dans le collectif. Parfois brouillon dans la finition, mais il a pesé davantage qu’à ses précédentes sorties.

Augustine Boakye (7)

Véritable dynamiteur du côté stéphanois, il a égalisé d’une frappe pleine de sang-froid. Remuant, il a constamment pesé sur la défense adverse par ses appels et sa vivacité. Remplacé après une prestation pleine.

Ben Old (4)

Une nouvelle titularisation sans réussite. Il a manqué de justesse dans ses prises de décision et a rarement trouvé ses partenaires. Remplacé dès la pause, preuve de ses difficultés.

Igor Miladinovic (6)

Entré à la pause, il a apporté de l’énergie et du mouvement dans l’entrejeu. Même s’il n’a pas toujours été précis, son apport a dynamisé le jeu de l’ASSE. Une entrée intéressante.

⭐ Lucas Stassin (7)

Le coaching gagnant. Lancé à la mi-temps, il a inscrit son premier but de la saison d’un geste d’attaquant opportuniste. Disponible et actif, il a fait la différence dans les moments clés. Sa prestation a changé le cours du match.

👔 Eirik Horneland (5)

Sa première période a été ratée, avec des choix discutables dans le onze de départ. Mais son coaching à la pause a complètement changé le match, notamment avec Stassin et Miladinovic. Une note équilibrée, entre erreurs initiales et rectifications payantes.

Le classement général des joueurs de l'ASSE

Pour être présent dans ce tableau, un joueur doit avoir participé à 33 % des rencontres de la saison sous le maillot de l'ASSE. S'il y a égalité, c'est le nombre de titres d'"Homme du match" (⭐) qui départage les joueurs.