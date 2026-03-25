En pleine trêve internationale, l’ASSE a levé le pied. Philippe Montanier a choisi de relâcher la pression avant un sprint final décisif en Ligue 2, avec six matchs qui vont conditionner la fin de saison des Verts.

Après plusieurs semaines intenses, le staff stéphanois a décidé de changer d’air. Ce mardi, les joueurs de l’AS Saint-Étienne ont troqué les terrains du centre d’entraînement pour une activité bien différente : une séance de padel tennis. Un moment de détente assumé, loin des exigences habituelles du haut niveau.

Ce choix n’est pas anodin. Depuis début février, le groupe enchaîne les efforts. Entre pression des résultats et exigence physique, la fatigue commence à se faire sentir. Le staff veut donc casser la routine et permettre aux joueurs de souffler avant d’attaquer une dernière ligne droite capitale.

Une opposition animée à l’entraînement

Ce mercredi, retour aux choses sérieuses. La séance du jour était axée sur les finitions, avant une opposition entre l’équipe professionnelle et la réserve en fin d’entraînement.

Plusieurs joueurs se sont illustrés. Jibril Othman, Mehdy Lutin Zidée, Karim Cissé, Aïmen Moueffek et Augustine Boakye ont trouvé le chemin des filets. Une opposition utile pour maintenir le rythme et donner du temps de jeu à l’ensemble du groupe.

Le groupe présent à cette séance comprenait notamment Maubleu, Appiah, Moueffek, Boakye ou encore Bernauer. Un effectif élargi qui montre l’implication de tout le club dans cette préparation.

Ces deux séances seront les seules de la semaine puisque les joueurs sont en repos ce mercredi soir et ce jusqu'à lundi prochain.

ASSE : Montanier mise sur la fraîcheur mentale

À l’issue de l’entraînement, Philippe Montanier a expliqué ce choix fort. L’objectif est clair : régénérer ses joueurs avant les six dernières rencontres de la saison.

« Depuis le 2 février, on a mis les bouchées doubles sur et en dehors du terrain. Il y a besoin de se ressourcer physiquement et mentalement », a confié le coach stéphanois au micro du Progrès.

Le technicien va même plus loin. Il souhaite que ses joueurs coupent totalement avec le football pendant quelques jours : « On veut qu’ils retournent dans leurs familles, qu’ils ne pensent plus au foot, qu’ils s’aèrent la tête… Et qu’ils arrivent avec une grande fraîcheur pour la dernière ligne droite. »

Une stratégie assumée, alors que l’ASSE s’apprête à disputer une série décisive : Nancy à l’extérieur, Dunkerque à domicile, Bastia à l'extérieur, Troyes à domicile, Rodez à l'extérieur et Amiens à domicile. Six matchs qui pourraient bien définir l’issue de la saison stéphanoise.

La gestion du mental et de la fraîcheur pourrait faire toute la différence.