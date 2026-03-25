L’équipe de France U19 s’est envolée pour la Croatie à l’occasion de cette trêve internationale. Les bleuets disputaient, face à la Norvège, ce mercredi leur premier dès trois matchs prévus en cette fin mars. Les jeunes joueurs de l’ASSE, Axel Dodote et Paul Eymard étaient concernés. Résumé.

Professionnel depuis le mois de décembre, Axel Dodote n’a pas encore eu l’occasion de faire ses premiers pas avec les pros. Si Eirik Horneland l’avait convoqué pour la rencontre à Troyes, le jeune défenseur international français n’avait pas été amené à entrer en jeu.

Contrairement à son coéquipier, Paul Eymard à joué quelques matchs avec le groupe professionnel depuis le début de la saison. Le jeune milieu avait même déjà connu ses premières minutes avant la signature de son premier contrat professionnel.

Lancé par Eirik Horneland en Coupe de France, Paul Eymard avait marqué lors de sa première rencontre officielle à Quetigny. Deux semaines plus tard, le milieu né en 2007 avait récidivé lors du succès 11-1 de l’ASSE face à Ecotay-Moingt. Le coach norvégien l’a d’ailleurs titularisé pour la première fois au Mans, début janvier juste avant l’officialisation de la signature de son premier contrat pro.

Depuis l’arrivée de Philippe Montanier, le jeune international français n’a pas eu l’opportunité d’engranger davantage de temps de jeu après avoir participé à quatre rencontres de Ligue 2 sous les ordres de l’ex coach de Brann. D’abord blessé, le milieu a fait son retour dans le groupe de l’ASSE lors des deux derniers matchs. Philippe Montanier ne l’a cependant pas fait entrer en jeu.

Cette trêve est donc l’occasion pour les deux jeunes joueurs formés à l’ASSE de jouer avec d’autres espoirs de leur génération.

Résumé de France Norvège

Pour cette rencontre, Axel Dodote et Paul Eymard étaient sur le banc. Les jeunes français ont ouvert le score grace à un but contre son camp de Filip Riise, qui n'est autre que le neveu de John Arne Riise, l'ancien joueur de Liverpool. Les norvégiens répondent à dix minutes de la pause grâce à Kristian Skurve Haland.

Peu après l'heure de jeu, Paul Eymard fait son apparition sur la pelouse, juste avant le but du 2-1 pour la Norvège. A un quart d'heure du terme, le jeune marseillais, Tajdine Mmadi obtient un penalty. Le Troyen Mathys Detourbet le transforme et permet aux U19 Français de prendre un point. Axel Dodote n'entrera pas en jeu. Score final 2-2.