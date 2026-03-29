L’ASSE poursuit sa nouvelle stratégie avec le recrutement de jeunes talents à fort potentiel pour le moyen terme. Dernier exemple en date : Marten-Chris Paalberg, attaquant estonien prometteur, arrivé cet hiver mais déjà freiné dans son élan.

Depuis l’arrivée de Kilmer Sports Ventures, l’ASSE change de cap. Le club stéphanois mise désormais sur la post-formation. Une stratégie claire : recruter des profils jeunes, à fort potentiel, capables de s’inscrire dans la durée. Après Lassana Traoré et Strahinja Stojkovic, les Verts ont attiré un nouveau talent venu d’Estonie : Marten-Chris Paalberg (portrait ici).

À seulement 17 ans, cet attaquant d’1m88 s’est engagé jusqu’en 2028. International estonien, il débarque avec une réputation de buteur déjà bien affirmée dans son pays. Un pari assumé par la direction sportive.

Un profil qui colle au projet

Lors de sa signature, Loïc Perrin n’avait pas caché son enthousiasme. Le directeur sportif avait dressé un portrait précis du jeune attaquant sur le site officiel. Puissant, travailleur et déjà habitué au haut niveau en Estonie.

“Marten-Chris a déjà des capacités physiques importantes pour son âge. Il a l’habitude de marquer et travaille pour le collectif”, expliquait-il.

Un profil qui correspond parfaitement à l’ADN que souhaite insuffler l’ASSE. Un joueur capable de faire les efforts, de défendre et de s’intégrer dans un projet collectif exigeant. Mais surtout, un joueur à accompagner dans le temps.

Car le club ne veut pas brûler les étapes. Le plan était clair : une intégration progressive, avec du temps de jeu prévu en réserve avant d’envisager mieux.

ASSE : un contretemps frustrant mais logique

Arrivé fin janvier au Centre sportif Robert-Herbin, Marten-Chris Paalberg avait rapidement intégré les entraînements du groupe professionnel. Les premiers retours étaient encourageants.

Mais le scénario ne s’est pas déroulé comme prévu. Touché physiquement, le jeune Estonien est resté éloigné des terrains pendant plus d’un mois. Une blessure qui a retardé ses débuts sous le maillot vert. Il vient seulement de reprendre l’entraînement individuel ces derniers jours.

Un contretemps frustrant, mais loin d’être inquiétant. Le passage du football estonien au football français demande une adaptation importante. Intensité, exigences physiques, rythme des entraînements… le changement est brutal.

À cela s’ajoute un nouvel environnement : langue, culture, méthodes de travail. Autant de paramètres qui nécessitent du temps. Malgré ce coup d’arrêt, Paalberg reste parfaitement dans les temps. Né en 2008, il fait même partie des profils en avance dans son développement.

L’ASSE garde une ligne claire : patience et accompagnement. Mais une chose est certaine, les supporters stéphanois attendent désormais avec impatience ses premiers pas. Car en Estonie, le jeune buteur a déjà crevé l’écran. Et à Saint-Étienne, beaucoup espèrent qu’il suivra la même trajectoire.