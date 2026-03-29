Philippe Montanier détaille son management à l’ASSE, basé sur un équilibre entre exigence et bienveillance. Une vision moderne qui en dit long sur le vestiaire stéphanois.

À l’heure où l’ASSE cherche à retrouver de la stabilité, le rôle de Philippe Montanier apparaît central. Dans un entretien accordé au Progrès, le coach stéphanois a levé le voile sur sa méthode. Un discours clair, humain, qui tranche avec les approches plus autoritaires du passé. Chez les Verts, le technicien mise avant tout sur l’équilibre. Un mot revient avec insistance : adaptation. À chaque joueur, son approche.

ASSE : un management humain avant tout

Philippe Montanier ne tourne pas autour du pot. Pour lui, le management commence par une base simple : « gérer de l’humain ». Derrière cette formule, une réalité forte. Le coach de l’ASSE insiste sur la nécessité de comprendre ses joueurs, individuellement.

Il ne s’agit pas seulement de performances sur le terrain. Le technicien prend le temps de s’intéresser à leur vie personnelle. Origines, famille, quotidien… Rien n’est laissé au hasard. Cette proximité n’est pas feinte. Elle s’inscrit dans une volonté de créer un lien fort au sein du groupe.

Dans un vestiaire, chaque détail compte. Un joueur écouté est un joueur impliqué. Montanier l’a bien compris. Cette approche renforce la cohésion. Elle donne aussi du sens au projet collectif. L’entraîneur ne parle pas seulement de football. Il évoque une « aventure humaine ». Un terme loin d’être anodin dans un club comme Saint-Étienne, où l’identité et les valeurs restent essentielles.

Montanier adapte son discours à chaque joueur

Le technicien ligérien va encore plus loin. Il explique travailler sur le « profilage » de ses joueurs. Une méthode moderne, qui consiste à adapter la communication selon la personnalité de chacun.

Impossible, selon lui, de s’adresser de la même manière à tous. L’expérience, l’âge, le caractère… tout entre en jeu. Certains auront besoin d’un discours direct. D’autres d’un accompagnement plus progressif.

Pour affiner cette approche, le staff s’appuie sur des outils spécifiques. Un préparateur mental intervient notamment pour établir une sorte de “passeport” psychologique des joueurs. Objectif : mieux comprendre leurs réactions, leurs besoins et leurs leviers de performance.

Le constat est simple mais puissant : le mental conditionne la réussite. Un joueur talentueux peut perdre en efficacité s’il n’est pas bien dans sa tête. À l’inverse, un joueur en confiance peut dépasser ses limites.

Une évolution du management dans le football

Montanier le reconnaît lui-même : le football a changé. Le management aussi. Fini le temps des entraîneurs autoritaires. Aujourd’hui, place à l’échange.

Le coach évoque un modèle plus participatif. Les joueurs sont impliqués. Leur avis compte. Le dialogue est permanent. Cette communication transparente permet d’éviter les incompréhensions.

Elle oblige aussi le staff à se remettre en question. Si un message ne passe pas, la responsabilité est partagée. Une vision moderne, qui colle parfaitement aux nouvelles générations.

Ce changement n’est pas un détail. Il peut faire la différence dans une saison. Dans un vestiaire, l’adhésion au discours du coach reste un facteur clé de performance.

Et c’est peut-être là que réside la force de Philippe Montanier à l’ASSE : savoir trouver cet équilibre fragile entre exigence du haut niveau et bienveillance humaine. Un équilibre qui pourrait bien être déterminant pour la suite de la saison stéphanoise.

Source : Le Progrès