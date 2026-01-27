La préfète de la Loire Muriel Nguyen hausse le ton face aux violences liées à l’ASSE. Dans un entretien accordé au Progrès, la représentante de l’État affiche une fermeté totale. Interdictions de stade, responsabilités du club et avenir des groupes de supporters : le message est clair.

Les violences dans les stades ASSE sont désormais au cœur des priorités de la préfète de la Loire. En poste depuis le 1er septembre, Muriel Nguyen n’élude aucun sujet. Son constat est sévère. Les jours de match ne correspondent plus à l’image qu’ils devraient véhiculer.

Pour elle, le football doit rester un moment de partage. De cohésion. De convivialité. La préfète l’assume : elle sera très ferme. Si le dialogue reste un préalable indispensable, il ne suffira plus à lui seul. Le club est directement interpellé. L’ASSE doit prendre sa part de responsabilités. Tout comme Saint-Étienne Métropole.

Un travail commun est engagé. Objectif affiché : renforcer les dispositifs de sécurité autour des rencontres. Les autorités considèrent que les troubles persistent. Et que la situation exige des réponses concrètes et rapides.

Interdictions de stade et menace sur les groupes de supporters de l'ASSE

Face à la continuité des incidents, l’État est passé à l’action. Des mesures d’interdiction administrative de stade ont déjà été prononcées. Elles sont ciblées. Individuelles. Et lourdes de conséquences pour les personnes concernées.

À ce jour, 31 interdictions ont été actées. 15 autres dossiers sont encore en cours d’instruction. Un chiffre qui témoigne d’un durcissement assumé. Pour Muriel Nguyen, il s’agit d’outils nécessaires pour restaurer le calme et prévenir de nouveaux débordements.

La question des associations de supporters reste également sensible. Une procédure de dissolution a bien été engagée. Elle n’a pas abouti. Pour l’instant. La préfète parle clairement d’un sursis et laisse planer un doute sur le fait de remettre le dossier sur la table. À Geoffroy-Guichard, le climat reste toujours sous surveillance. L’ASSE, ses dirigeants et ses supporters sont désormais face à leurs responsabilités. Le football stéphanois joue aussi une partie décisive en dehors du terrain.