Bafé Gomis s’est exprimé sur l’ASSE avant un choc décisif face à Troyes. L’ancien attaquant des Verts évoque la pression, les ambitions et son attachement au club stéphanois.

Présent au stade de l’Aube récemment, Bafé Gomis n’a pas laissé indifférent. L’ancien buteur de l’ASSE, aujourd’hui proche de l’ESTAC, pourrait même prendre un rôle clé dans l’organigramme troyen dans les prochains mois selon certaines rumeurs. Mais avant cela, c’est bien le terrain qui reste au centre des attentions. Dans les colonnes de L’Est Éclair, l’ex-international français a livré un regard lucide sur la situation des deux clubs. Entre respect, lucidité et petite préférence assumée, ses propos ne passent pas inaperçus à quelques jours d’un match crucial pour la montée.

ASSE : une pression assumée selon Gomis

Bafé Gomis ne tourne pas autour du pot. Pour lui, l’ASSE n’a pas le choix. Le club stéphanois doit remonter en Ligue 1. Il le rappelle avec force : Saint-Étienne est un club taillé pour l’Europe, qui n’a rien à faire en Ligue 2. Un discours qui résonne forcément chez les supporters.

Selon lui, cette stature historique implique une pression bien supérieure à celle de Troyes. Là où l’ESTAC avance avec des moyens limités et une certaine liberté, les Verts doivent assumer leur statut. Une différence notable à l’approche d’un match décisif.

Gomis souligne d’ailleurs que l’ASSE a conservé une base solide issue de la Ligue 1. Une continuité qui doit logiquement se traduire par des résultats. Mais dans ce genre de rendez-vous, la pression peut rapidement devenir un facteur déterminant.

Troyes, un modèle qui séduit l’ancien Stéphanois

De l’autre côté, Bafé Gomis ne cache pas son admiration pour le travail réalisé à Troyes. Il insiste sur la cohérence du projet et l’implication de toutes les strates du club. Du maire François Baroin au président Edwin Pindi, en passant par le staff et la direction sportive, tout semble aligné.

L’ancien Stéphanois met aussi en avant la capacité de l’ESTAC à optimiser ses ressources. Recrutement malin, valorisation des jeunes, confiance dans le centre de formation : autant d’éléments qui expliquent la réussite actuelle du club aubois.

Un modèle qui tranche avec celui de l’ASSE, plus structuré autour d’un effectif expérimenté. Deux philosophies opposées, mais une même ambition : retrouver l’élite du football français.

Un cœur partagé avant un match décisif

Difficile pour Bafé Gomis de choisir. Passé par les deux clubs, il avoue que célébrer un but en tribunes sera compliqué. Un aveu sincère qui illustre son attachement aux deux institutions.

Mais au-delà de l’émotion, le message est clair : ce match sera capital dans la course à la montée. L’ancien buteur suivra avec attention l’évolution de Troyes, tout en gardant un œil sur son ancien club.

Et surtout, il laisse la porte ouverte à l’avenir. Un possible retour dans un projet troyen n’est pas à exclure. Une déclaration qui pourrait bien prendre de l’ampleur dans les prochaines semaines.

Source : L’Est Éclair