Dans un contexte politique de plus en plus strict autour des questions de sécurité et d’ordre public, la pression s’intensifie sur les groupes de supporters en France. Pour Nicolas Hourcade, sociologue spécialiste du supporterisme, cette tendance nationale pourrait directement menacer l’existence même de certains groupes ultras, dont ceux de l’AS Saint-Étienne (ASSE).

Nicolas Hourcade, sociologue : "La menace de dissolution des Magic Fans et des Green Angels toujours d’actualité ? Oui, mais en partie pour des raisons indépendantes du contexte stéphanois. Sur le plan politique, le gouvernement a mis l’accent sur la nécessité de lutter contre les groupes violents et tout ce qui menace l’ordre public. Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nunez, vient de présenter un projet de loi dans lequel un article est axé sur la lutte contre les débordements des supporters en renforçant les possibilités de les interdire de stade administrativement, sur décision du préfet."

Un contexte tendu pour les ultras de l'ASSE

Nicolas Hourcade, sociologue : « Après la mort de Quentin Deranque à Lyon, le gouvernement a aussi annoncé qu’il dissoudrait bientôt des groupes violents. Dans ce contexte-là, les groupes de supporters ultras, quels qu’ils soient, sont forcément sous la menace puisqu’ils créent parfois des troubles. Les groupes stéphanois, qui étaient déjà menacés de dissolution il y a un an, sont particulièrement concernés. Mais c’est davantage lié au contexte politique national qu’à leur comportement récent. »

La dissolution, une fausse bonne idée

Nicolas Hourcade, sociologue : « De prime abord, la dissolution d’un groupe de supporters qui crée régulièrement des incidents peut paraître une bonne idée : on suppose que, si on le dissout, il n’en créera plus. Mais la dissolution présente en fait pas mal d’inconvénients. Les groupes ultras ont des aspects négatifs comme la violence verbale et parfois physique, mais il y a également des aspects positifs comme l’ambiance qu’ils mettent au stade. Les gens vont aussi à Geoffroy-Guichard pour cela. De plus, les groupes s’investissent dans la vie du club et dans la vie locale en lien avec différentes associations. »

La spécificité marquante de l'AS Saint-Etienne

Nicolas Hourcade, sociologue : « Ce qui est frappant à Saint-Étienne selon moi, c’est la capacité des deux groupes à rediscuter ensemble, au moins a minima, après des altercations. [...] On l’a vu à Troyes, ils ont immédiatement débâché et ont quitté le stade, conscients qu’ils avaient fait une erreur, comme ce fut le cas à Rodez en 2023. »