Dans un contexte politique de plus en plus strict autour des questions de sécurité et d’ordre public, la pression s’intensifie sur les groupes de supporters en France. Pour Nicolas Hourcade, sociologue spécialiste du supporterisme, cette tendance nationale pourrait directement menacer l’existence même de certains groupes ultras, dont ceux de l’AS Saint-Étienne (ASSE).

Nicolas Hourcade, sociologue : "La menace de dissolution des Magic Fans et des Green Angels toujours d’actualité ? Oui, mais en partie pour des raisons indépendantes du contexte stéphanois. Sur le plan politique, le gouvernement a mis l’accent sur la nécessité de lutter contre les groupes violents et tout ce qui menace l’ordre public. Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nunez, vient de présenter un projet de loi dans lequel un article est axé sur la lutte contre les débordements des supporters en renforçant les possibilités de les interdire de stade administrativement, sur décision du préfet."