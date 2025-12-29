À l’ASSE comme ailleurs, on souhaite anticiper. Alors que certains postes arrivent en fin de cycle, le club réfléchit déjà à l’avenir du poste de gardien de but. Une veille stratégique est menée sur plusieurs jeunes portiers prometteurs, notamment hors des grands championnats européens.

Si Gautier Larsonneur a prolongé son contrat, la hiérarchie dans les cages pourrait évoluer à moyen terme. Brice Maubleu, arrivé comme doublure expérimentée, arrive en fin de contrat en juin prochain. Une situation qui pousse logiquement le club à réfléchir à la suite. Pas dans l’urgence. Mais avec une vraie logique d’anticipation. La cellule de recrutement travaille déjà sur plusieurs profils à fort potentiel. Des gardiens jeunes, exposés à haut niveau, mais encore accessibles financièrement.

Dans cette optique, le marché hors du Big 5 européen est particulièrement observé. Moins médiatisé, il offre souvent des opportunités intéressantes. La dernière lettre hebdomadaire de l’Observatoire du football CIES, publiée fin 2025, met justement en lumière les gardiens U20 les plus performants selon des critères statistiques avancés. Plusieurs profils ressortent nettement.

Cinq gardiens U20 très prometteurspour l'ASSE

Simon Eriksson (IF Elfsborg – Suède)

International suédois U21, Simon Eriksson s’impose déjà comme une valeur sûre en Allsvenskan. Du haut de son 1,95 m, il affiche une vraie présence aérienne. Son jeu au pied, très propre, correspond aux standards du football moderne. Régulier et mature, il est sous contrat long et suivi par de nombreux clubs européens.

Lazar Balević (FK Napredak – Serbie)

À seulement 18 ans, Lazar Balević enchaîne les titularisations en première division serbe. Puissant physiquement, très solide sur sa ligne, il impressionne par son calme. Son profil rappelle l’école balkanique, réputée pour former des gardiens mentalement forts.

Andrew Rick (Philadelphia Union – États-Unis)

Andrew Rick est l’un des jeunes portiers les plus en vue de la MLS. International américain U20, il se distingue par ses réflexes et son efficacité en un contre un. Son exposition précoce à un championnat exigeant en rythme est un vrai atout pour l’avenir.

Nazar Domchak (Karpaty Lviv – Ukraine)

Malgré son jeune âge, Nazar Domchak s’impose déjà comme titulaire en Ukraine. Très performant sur penalties, constant dans ses prestations, il affiche une vraie personnalité. Son gabarit (1,90 m) et sa fiabilité statistique le placent parmi les meilleurs U19 du moment.

Christian Zawieschitzky (RB Salzbourg – Autriche)

Formé au RB Salzbourg, Christian Zawieschitzky bénéficie d’un cadre de très haut niveau. Excellent au pied, mobile et discipliné tactiquement, il incarne parfaitement le gardien moderne. Un profil très apprécié par les clubs axés sur le jeu de relance. Notre préférence.

Anticiper sans précipiter

L’ASSE n’a pas d’urgence immédiate à ce poste. Mais le club observe. Dans un marché où la valeur des gardiens explose rapidement, il est toujours intéressant d'anticiper reste souvent la meilleure stratégie. Ces profils pourraient incarner l’avenir des cages stéphanoises… à condition de se positionner au bon moment.

Source : Observatoire du football CIES