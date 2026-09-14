Un week-end chargé pour la formation de l'ASSE qui s'est soldé par une victoire, un nul et une défaite. Voici les réactions des coachs, les feuilles de matchs et les classements respectifs.

U17 : Villefranche 3-3 ASSE

Buts : Bougandoura (22e), Boumechera (45e, 60e) pour Villefranche ; Mendy (2e), Kimpioka (56e), Kaloga (63e) pour l’ASSE.

Compo ASSE : Laugier, Fayolle, Mnemoi, Diakite (puis Bufferne, 64e), Dani, Mendy, Seydi, Thibaudat, Demassieux (puis Gobe, 75e), Kaloga (puis Kissoum, 82e), Kimpioka (puis Aytone, 64e). Entraîneur : David Le Moal.

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La réaction du coach : « Je suis plutôt content des sorties de balle que l’on a signées en première mi-temps, où nous avons été performants dans la conservation et la progression, mais défaillants et maladroits dans les derniers gestes. On a été embêtés dans le cœur du jeu, dans le pressing. En deuxième période, il a fallu essayer de rester calme car le jeu partait dans tous les sens. Je suis satisfait du mental que l’on a démontré. On a été menés, pourtant on est restés dans le match et on a su revenir au score par deux fois. Il faudra faire mieux dans le jeu mais c’est un bon point pris. Après quatre journées, on est dans les clous comptablement. Sept points, ça illustre bien ce que l’on montre sur le terrain. On a un pouvoir offensif important, on peut marquer à tout moment, mais on prend trop de buts. Mais les joueurs sont acteurs du jeu, alors qu’ils sont nombreux à découvrir ce niveau. C’est positif. »

Pos. Évolution Équipe Pts J. G. N. P. F. P/Bo. Bp. Bc. Diff. 1 — OGC Nice 12 4 4 0 0 0 0 14 2 +12 2 — Nîmes Olympique 10 4 3 1 0 0 0 12 3 +9 3 ↑ 2 AS Monaco FC 7 4 2 1 1 0 0 7 3 +4 4 — AS Saint Etienne 7 4 2 1 1 0 0 13 7 +6 5 ↑ 1 SC Aubagne Air Bel 7 4 2 1 1 0 0 5 2 +3 6 ↓ 3 Clermont Foot 63 7 4 2 1 1 0 0 5 6 −1 7 ↑ 5 Gazelec FC Ajaccio 6 4 2 0 2 0 0 7 7 0 8 ↓ 1 FC Villefranche B. 5 4 1 2 1 0 0 9 10 −1 9 — SC Bastia 4 4 1 1 2 0 0 8 12 −4 10 ↑ 1 Olympique Valence 4 4 1 1 2 0 0 5 9 −4 11 ↓ 3 Cavigal Nice S. 4 4 1 1 2 0 0 2 5 −3 12 ↓ 2 Istres FC 3 4 1 0 3 0 0 5 10 −5 13 — AS Saint Priest 2 4 0 2 2 0 0 5 7 −2 14 — AC Ajaccio 0 4 0 0 4 0 0 1 15 −14

U19 : ASSE 7-0 Bastia Borgo

Buts : Emini (17e, 33e), Mbambi (43e, 57e), Vibert (67e), Akil (73e), Fuleki (85e) pour l’ASSE.

Compo ASSE : Massé - Lengi, Assoumani (puis Freychet, 54e), Mbambi, Jolivet, Marliac (puis Thouilleux, 55e) - Mouton, Gary (puis Akil, 54e), Traoré - Vibert, Emini (puis Fuleki, 54e). Entraîneur : Frédéric Dugand.

La réaction du coach : « Outre le résultat et ce score fleuve, j’attendais des joueurs une vraie réaction collective. Sans prise de conscience sur l’exigence individuelle nécessaire, on ne pouvait pas avancer. Je suis satisfait d’avoir vu des joueurs conquérants du début jusqu’à la fin du match. C’est à confirmer, mais avec cette détermination et cette unité, on pourra travailler sur le jeu. »

Pos. Évolution Équipe Pts J. G. N. P. F. P/Bo. Bp. Bc. Diff. 1 ↑ 1 Olympique Rovenain 12 4 4 0 0 0 0 11 3 +8 2 ↓ 1 AS Monaco FC 12 4 4 0 0 0 0 9 1 +8 3 — AS Beziers 10 4 3 1 0 0 0 13 4 +9 4 — Olympique Marseille 8 4 2 2 0 0 0 12 5 +7 5 ↑ 2 Balma SC 7 4 2 1 1 0 0 13 7 +6 6 ↓ 1 OGC Nice 6 4 2 0 2 0 0 10 6 +4 7 ↓ 1 US Cap d'Ail 6 4 2 0 2 0 0 6 10 −4 8 ↑ 5 AS Saint Etienne 4 4 1 1 2 0 0 9 5 +4 9 ↑ 2 Montpellier HSC 4 4 1 1 2 0 0 7 11 −4 10 ↓ 2 SC Bastia 3 4 1 0 3 0 0 6 12 −6 11 ↓ 2 Gazelec FC Ajaccio 3 4 1 0 3 0 0 8 10 −2 12 ↓ 2 US Colomiers 3 4 1 0 3 0 0 5 13 −8 13 ↑ 1 Cavigal Nice S. 1 4 0 1 3 0 0 6 13 −7 14 ↓ 2 FC Borgo 1 4 0 1 3 0 0 4 19 −15

Challenge des espoirs pour la réserve

ASSE 0-1 Reims

Compo ASSE : Lavallée, Cheikh (puis Teillol, 79e), Gueye, Kasia, Benkou (puis Lengue, 46e), Dhaoui (puis Thouilleux, 75e), Depalle, Baallal (puis Reynaud, 63e), Moulin (puis Akil, 81e), Toty (puis Mendy, 75e), Konte (puis Sonko, 63e). Entraîneur : Sylvain Gibert.

La réaction du coach : « On fait vraiment une très bonne première mi-temps dans le contenu. On a été solide défensivement et on a eu des très belles séquences offensives. Mais à l’image du match de la semaine dernière, on a manqué d’efficacité et on le paie en deuxième mi-temps. Le rythme a diminué de notre côté. Reims a maitrisé la seconde période, mais si on avait validé la première, le cours du match n’aurait pas été le même. Il faut que l’on ait plus de continuité dans nos matchs. On ne peut pas se satisfaire de 45 bonnes minutes. »

Le joli numéro de Seydou Dembélé pour ouvrir son compteur 🪄🇲🇱 https://t.co/ItdMihNrv9 pic.twitter.com/Sdd5jb12zh — Stade de Reims (@StadeDeReims) September 13, 2026