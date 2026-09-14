Arrivé dans le Forez à l’été 2025 avec un statut de jeune espoir prometteur, Strahinja Stojković va déjà faire ses valises. Le transfert est désormais officiel : le jeune latéral droit serbe quitte l’ASSE dans le cadre d’un prêt d’une saison. Il va effectuer son retour dans le championnat serbe sous les couleurs de l'OFK Belgrade.

Recruté en provenance de l’Étoile rouge de Belgrade, l'international serbe U19 de 19 ans n’a jamais réussi à trouver ses marques ni à s’imposer dans le collectif de l'ASSE. En équipe première, son temps de jeu est resté famélique : seulement deux apparitions pour un total famélique de 67 minutes sur les pelouses. Cantonné à un rôle de doublure, il a principalement dû se contenter d'évoluer avec la réserve stéphanoise en cinquième division française afin de conserver du rythme et engranger de l'expérience.

Malheureusement, l'entame de la nouvelle saison n'a pas laissé présager un changement de statut. S'il figurait sur le banc de touche lors des trois premières journées de championnat, le défenseur n'a pas disputé la moindre minute avec l'équipe réserve de l'ASSE. Face à cette impasse et pour ne pas stopper nette sa progression, un départ temporaire est apparu comme la solution idéale pour toutes les parties.

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Un défi de taille à relever à l'OFK Belgrade

Pour Stojković, ce retour au pays vise un objectif clair : accumuler du temps de jeu et relancer une dynamique mise entre parenthèses durant son année à l'ASSE. Cependant, ce prêt n'aura rien d'une promenade de santé. À l'OFK Belgrade, une solide concurrence l'attend à son poste, notamment incarnée par l'expérimenté Marko Gobeljić ou encore le Macédonien Stefan Despotovski.

S'il peut s'apparenter à un recul sur le plan purement théorique, ce choix stratégique pourrait s'avérer salvateur. En retrouvant un environnement familier, Strahinja Stojković aura à cœur de prouver sa valeur pour revenir à Saint-Étienne avec un tout autre bagage.

L'ASSE officialise le départ de Stojkovic

L'ASSE a officialisé le départ de son défenseur vers la Serbie : "L’ASSE et l'OFK Belgrade (Serbie) ont trouvé un accord pour le prêt sans option d'achat de Strahinja Stojkovic jusqu'à la fin de saison 2026/2027.

Le défenseur rejoint ainsi le sixième du dernier exercice de la Jelen SuperLiga. Bonne saison Strahinja ! »