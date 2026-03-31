Originaire de Bourgoin-Jallieu et formé à l'ASSE, Nais Djouahra fait une carrière honorable. Issu de la même génération que Mickaël Nadé et parti signé professionnel à la Real Sociedad, il cartonne cette saison en D1 portugaise à Arouca. Dans le podcast "Au coeur du jeu", il se confie sur ses années stéphanoises. Extraits.

"J’arrive à l’ASSE avec un contrat ANS, le 2 années + 3. C’est un bon contrat et ça veut dire que le club a confiance en toi. Sauf qu’au fil des années, c’est la dégringolade.

En U14, c’était très bien : je m’adapte et j’apprends à connaître le rythme. Ensuite, en U15, les galères commencent. C’est une saison quasi blanche parce que, comme je te disais, à cette époque j’étais vraiment petit et fin. Le club préférait des profils plus athlétiques et puissants. Mon style de jeu ne convenait pas.

Je me rappelle de certaines discussions avec le coach U15, qui est ensuite devenu responsable de la préformation. Il me disait, le vendredi, quand il faisait la liste des convoqués :

« Il faudrait peut-être que tu te concentres sur l’école, le foot ce n’est pas fait pour toi, il faut que tu arrêtes. »

Sauf que moi, à 15 ans, je lui ai dit : « Non, je vais continuer et je vais finir pro » (rires).

Je pense qu’à ce moment-là, je n’étais vraiment pas dans leurs plans. J’étais le jeune qui entre au centre, qui essaie, et pas plus. Mais j’ai toujours eu un mental costaud.

"Au final, je fais une année complète et c’est là que je signe professionnel dans un autre pays" (Nais Djouahra sur sa fin d'aventure à l'ASSE)

J’ai fini mon contrat : j’avais 5 ans de contrat. Après les U16, il a fallu remonter de tout ça. Je remonte la pente en U16, je joue. Puis en U17 première année, rebelote avec une saison blanche. C’était les montagnes russes mentalement.

C’est quasiment en deuxième année de U17 que je rencontre deux coachs qui me font confiance : Gilles Rodriguez et Lilian Compan. Ce sont deux coachs qui m’ont aidé à remonter la pente. D’ailleurs, cette saison-là, on va en finale du championnat et on perd contre le PSG.

Après ça, mon contrat se termine. Ils me prolongent en contrat amateur et je touchais le chômage à ce moment-là. Je venais d’avoir le bac, c’était juste après.

Le coach Lilian Compan me fait passer ailier gauche alors que je jouais au milieu. C’est une révélation. Je me trouve un nouveau style de jeu : du 1 contre 1, de la vitesse, je marque des buts et je fais des passes décisives. Au final, je fais une année complète et c’est là que je signe professionnel dans un autre pays."