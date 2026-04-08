Accrochée à Nancy (1-1), l’ASSE n’a pas su imposer son rythme malgré une supériorité affichée. Après la rencontre, Philippe Montanier a livré un discours fort dans le vestiaire proposé dans l'inside du club de cette semaine. Le coach stéphanois attend une réaction immédiate de son groupe.

L’ASSE repart de Nancy avec un point, mais le sentiment dominant reste la frustration. Face à une équipe à leur portée, les Verts ont livré une prestation en deux temps. Une première période insuffisante, suivie d’une réaction plus convaincante après la pause. Trop peu pour espérer mieux qu’un nul.

Dans le vestiaire, Philippe Montanier n’a pas masqué sa déception. Le technicien stéphanois estime que son équipe avait les moyens de s’imposer. « On est tous déçus du résultat et du match parce qu’on était supérieurs et on aurait dû gagner », a-t-il lancé à ses joueurs. Un constat lucide, partagé par un groupe conscient d’avoir laissé filer deux points importants.

ASSE : une réaction insuffisante

Si la seconde période a permis de limiter la casse, elle ne suffit pas à rassurer. Montanier a insisté sur le manque de constance de son équipe. « La deuxième mi-temps a sauvé les meubles », a-t-il reconnu. Mais pour un club ambitieux, cela ne peut pas devenir une habitude.

Le coach des Verts a martelé un message clair : impossible de viser haut en jouant seulement 45 minutes. « On ne peut pas gagner avec nos ambitions en jouant qu’une seule mi-temps. Pour être bon, on doit être bon les deux mi-temps. »

Ce manque de régularité commence à inquiéter. D’autant plus que ce scénario se répète à l’extérieur. L’ASSE montre deux visages et peine à maîtriser ses matchs sur la durée.

Montanier met la pression avant la suite

Malgré tout, Montanier retient un point positif : l’état d’esprit. Les Stéphanois n’ont pas lâché et sont allés chercher l’égalisation dans les dernières minutes. « On n’a pas lâché, on va chercher un point à la dernière minute et on est toujours invaincu », a-t-il souligné.

Mais le discours s’est rapidement durci. Pour lui, le temps des avertissements est terminé. « On ne peut pas faire un match bien, un match pas bien… c’est pas possible. Le joker a été utilisé maintenant, c’est fini. »

Le message est limpide. L’ASSE doit passer un cap. La réaction ne suffit plus, il faut désormais agir dès le coup d’envoi. « Bonne réaction mais il faut maintenant agir et pas réagir », a-t-il insisté.

L’entraîneur stéphanois attend une réponse dès le prochain match. Car dans une course serrée, chaque point compte. Et les Verts viennent peut-être de laisser passer une occasion précieuse.

L’essentiel est ailleurs désormais : tirer les leçons. Montanier l’a rappelé à son groupe. « Il faut que ça serve de leçon car ça fait deux matchs à l’extérieur. » Le prochain rendez-vous dira si le message est passé.