La pression monte autour des tribunes stéphanoises. Alors que le sprint final bat son plein sur le terrain, un autre combat se joue en coulisses. Et cette fois, il dépasse largement le cadre de l’ASSE. La menace de dissolution des deux groupes ultras stéphanois les plus actifs fait réagir. Après le président Gazidis, c'est une soixantaine de groupes qui signe un communiqué commun avant le début d'auditions annoncé dès lundi.

Le dossier refait surface. Un an après une première tentative, le ministère de l’Intérieur a relancé le processus de dissolution visant plusieurs groupes de supporters en France. Parmi eux, deux figures majeures du paysage stéphanois sont concernées : les Magic Fans et les Green Angels. Une situation déjà vécue en 2025, où le club avait réussi à éviter cette issue.

Cette fois, le contexte semble similaire, mais la réaction s’organise immédiatement. Face à cette menace, un collectif de 62 groupes de supporters à travers le pays a publié un communiqué commun pour dénoncer cette démarche. Un texte porté par l’Association Nationale des Supporters.

Une mobilisation nationale face à la menace de dissolution

Le message est clair. "Notre passion ne se dissout pas." Dès les premières lignes, le ton est donné. Les signataires évoquent une "attaque faite sans aucune annonce ni consultation" et pointent un objectif plus large que les seuls groupes concernés.

"Nous sommes profondément préoccupés par cette démarche qui non seulement met en péril des collectifs engagés dans le dialogue, mais menace également l’essence même du supportérisme en France." Le communiqué insiste sur la place des groupes dans la vie des clubs, mais aussi dans le tissu social local.

Le texte va plus loin en évoquant un risque de rupture. "L’objectif est de déstructurer les tribunes." Une lecture qui dépasse le cadre sécuritaire et pose la question du modèle de gestion du supportérisme en France.

“Demain, nous le serons tous” ou la crainte de l'élargissement du processus de dissolution enclenché

La crainte d’un précédent est clairement exprimée. "Aujourd’hui, deux associations sont visées. Demain, nous le serons tous." Une phrase qui résume l’inquiétude collective et justifie la mobilisation nationale.

Les signataires appellent à une réaction globale. "Nous appelons chacun à se mobiliser, à faire entendre sa voix et à refuser une politique de dissolution inefficace et destructrice." Un positionnement qui s’inscrit dans la continuité du dialogue engagé ces dernières années entre supporters, clubs et autorités.

Dans leur argumentaire, les groupes rappellent également leur implication dans les dispositifs de sécurité et de médiation. Ils défendent un modèle basé sur l’encadrement et la responsabilité, plutôt que sur la suppression des structures existantes.

Des auditions attendues dans les prochains jours... avant les premières décisions

Le processus suit désormais son cours. Des auditions doivent se tenir dans les prochains jours devant une commission dédiée. À l’issue de ces échanges, une décision pourrait être prise concernant les groupes visés.

Pour l’ASSE, l’enjeu dépasse le cadre symbolique. Les Magic Fans et les Green Angels occupent une place centrale dans l’identité du club et dans l’ambiance de Geoffroy-Guichard. Leur éventuelle dissolution poserait une question majeure sur l’équilibre du stade et sur le lien entre le club et ses supporters. Des milliers d'ultras regroupés sous la bannière d'un groupe de supporters ne forment-ils pas une communauté plus identifiable qu'un groupe d'individus non identifiés...?

En 2025, une issue favorable avait été trouvée grâce à des garanties apportées par les dirigeants stéphanois. Reste à savoir si ce scénario peut se reproduire. Cette fois, la mobilisation s’est élargie. Et le débat, lui, prend une dimension nationale.

Le communiqué commun

Source : @A_N_Supporters