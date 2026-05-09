L'ASSE l'emporte 5-0 face à Amiens mais ne peut pas exulter. Le Mans s'est en effet imposé sur le pelouse de Bastia (0-2) dans le même temps et conserve donc la seconde place du championnat. Les Verts devront passer par un tour de playoffs puis d'éventuels barrages. Pas de quoi impressionner Philippe Montanier.

L'entraîneur de l'ASSE s'est exprimé au micro de beIN Sports : « On savait que c’était un scénario possible. Ce qu’il fallait, c’est qu’on fasse le job. Qu’on gagne avec le plus de buts d’écart et ça a été fait. Après ça dépendait pas de nous. Bravo au Mans qui a fait une saison extraordinaire. Nous, on va batailler jusqu’au bout. Ici on lâche pas. (…)

Le Mans a été gagner sur des terrains où on n’a pas pu aller gagner. Ils sont allés gagner à Nancy, on a fait nul. Ils sont allés gagner à Bastia, on a perdu à Bastia. Ce sont ces matchs qui, à la fin, pèsent le plus. »

« Mettre 5 buts, ce n'est pas anodin », estime Philippe Montanier (ASSE)

« L’objectif ce soir, c’était de gagner 2-0. On a été plutôt pragmatique. On récupère quelques forces vives. Ça, ça fait du bien. On va encore en perdre aussi mais comme chaque semaine. C’était important après 3 défaites de briser cette dynamique. Mais voilà mettre 5 buts c’est pas anodin. Ne pas en prendre non plus. On prend beaucoup de confiance pour les prochains matchs. (…)

Notre gardien n’a pas fait grand chose. Notre fébrilité défensive de ce soir je la tolère, à la limite. Mais on a été moins fluides dans le jeu. On est un peu convalescent. Après cela va probablement nous faire du bien. On récupère Aïmen (Moueffek), Zuriko (Davitashvil), ce sont des joueurs importants. (…)

On sait que sur une saison, il y a des cycles. On sort d’un mauvais cycle. On a aussi vu des très bons cycles. J’espère qu’on en entame un nouveau. Il y’a eu de l’efficacité ce soir, elle est indispensable, ça nous manquait ces derniers temps, défensivement et offensivement. On va se préparer pour les prochains combats. (…)

Les playoffs ? Avec Lens (qu'il a coaché, ndlr), on avait gagné les playoffs puis on avait regagné derrière. La fatigue est pour tout le monde. Il faudra surtout compter sur nos forces. La première chose est de bien récupérer. C’est un match un peu particulier. C’est un match de coupe presque. La préparation ira jusqu’aux penaltys etc. On est toujours en vie, c’est l’essentiel. (…)

C’est des matchs couperets, c’est différent de matchs de championnat. On sait que tout peut se passer. Forcément, ça sera équilibré. Saint-Étienne l’a déjà fait contre des équipes de Ligue 1. Et ce qu’on a déjà fait, on peut le refaire. »