L’ASSE gère son infirmerie avant Clermont avec les retours attendus de Duffus, Ferreira et Annan, tandis que Maxime Bernauer voit sa saison fortement compromise.

À une semaine de la réception de Clermont, l’AS Saint-Étienne affine sa préparation. Entre un match amical disputé face à Auxerre et un point médical détaillé, Eirik Horneland commence à y voir plus clair. Plusieurs retours se dessinent dans les prochaines semaines, même si tout ne sera pas réglé immédiatement. Une bonne nouvelle pour un effectif souvent freiné par les blessures depuis le début de saison.

ASSE : un match amical utile avant Clermont.

Au terme d’un rendez-vous amical équilibré face à Auxerre (1-1), le coach de l'ASSE s’est montré satisfait du contenu proposé. Disputée à une semaine de la réception de Clermont, prévue le samedi 17 janvier à 20h55, cette rencontre avait pour objectif de maintenir le rythme et de donner du temps de jeu à plusieurs éléments en phase de reprise.

Eirik Horneland a insisté sur l’utilité de ce type de confrontation. Le technicien norvégien a apprécié l’intensité et l’état d’esprit affichés par son groupe. Un match sans enjeu comptable, mais riche en enseignements, notamment sur le plan physique. Cette opposition a permis d’évaluer l’état de forme de certains joueurs et d’ajuster la gestion de l’effectif avant un rendez-vous important en championnat.

Des retours progressifs dans l’effectif stéphanois.

La principale bonne nouvelle concerne Ebenezer Annan. Le latéral gauche s’est entraîné avec le groupe en fin de semaine. Son retour à l’entraînement collectif confirme sa disponibilité. Il sera en mesure de postuler pour la réception de Clermont. Une option supplémentaire précieuse pour le staff, dans un secteur parfois en tension.

Pour Joshua Duffus, le retour est imminent mais encore différé. L’attaquant ne sera pas disponible contre Clermont. En revanche, sa présence est envisagée pour le déplacement à Reims. Le staff médical avance prudemment, afin d’éviter toute rechute. Duffus monte progressivement en puissance et devrait rapidement retrouver la compétition.

Même prudence pour João Ferreira. Le défenseur portugais reprendra l’entraînement la semaine prochaine. S’il s’agit d’une étape importante, il devrait malgré tout être forfait pour le prochain match. Son retour à la compétition est espéré contre Reims.

Concernant Zuriko Davitashvili, l’inquiétude est limitée. Touché lors du match contre Le Mans, le Géorgien a pris un coup. Son absence ne devrait pas s’inscrire dans la durée. En revanche, il devrait manquer la réception de Clermont, le staff préférant jouer la sécurité.

Le gros coup dur pour Maxime Bernauer.

La mauvaise nouvelle concerne Maxime Bernauer. Comme annoncé plus tot dans la journée, le défenseur central a été opéré du ménisque ce vendredi. Une intervention qui va l’éloigner des terrains pour une durée estimée entre trois et quatre mois. Une absence longue, qui laisse peu d’espoir pour une fin de saison.

Sauf retournement de situation, la saison de Bernauer semble compromise. Le club devra s’adapter et trouver des solutions internes pour compenser cette absence majeure.