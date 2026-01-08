Un arrêté préfectoral rrestreint les déplacements des supporters lyonnais pour le derby féminin ASSE - OL Lyonnes. Une mesure prise dans un contexte de fortes tensions entre les deux camps.

Le derby entre l’ASSE et l’OL Lyonnais féminin, délocalisé ce samedi à L’Étrat, se jouera sous haute sécurité. Un arrêté préfectoral a été pris pour encadrer strictement le déplacement des supporters lyonnais. Celui-ci instaure un périmètre d’interdiction autour du stade concerné.

En cause, le risque élevé de troubles à l’ordre public. Sur fond de rivalité historique entre supporters stéphanois et lyonnais.

L’arrêté signé par la préfète de la Loire s’appuie sur de nombreux faits récents pour justifier ces mesures fortes.

Tensions persistantes entre ultras de l’ASSE et de l’OL

L’antagonisme entre supporters des deux clubs est jugé « ancien et durable ». De nombreux incidents sont cités pour justifier le risque. On y retrouve, entre autres, les affrontements de 2017, les blocages routiers de 2018, les violences de 2020 à Lyon...

D'autres faits qui n'ont pas eu lieu entre les deux clans sont également mentionnés. Plus récemment, les forces de l’ordre ont dû intervenir « dans la nuit du 2 au 3 mars 2024 », pour disperser des supporters marseillais attaqués par un groupe identifié comme ultra-stéphanois sur l’A72.

L’arrêté évoque également des dégradations ciblées contre les infrastructures et boutiques de l’ASSE, avec des tags comme « ASAB », « Mort aux Verts » ou encore « SAINTE MERDA ». Certaines inscriptions ont même été signées de groupes ultras lyonnais bien identifiés.

« Le contexte ne permet pas de mobiliser les forces de sécurité en nombre suffisant pour contenir les troubles », justifie l’arrêté, pointant aussi un risque d’affrontement intra-stéphanois en raison de tensions entre groupes ultras locaux.

Interdictions ciblées et périmètre de sécurité autour de Geoffroy-Guichard et L’Étrat

En conséquence, la préfecture interdit l’accès aux abords des stades de Geoffroy-Guichard et de L’Étrat à toute personne « se prévalant de la qualité de supporter de l’OL ou se comportant comme tel », entre 8h et 24h le 10 janvier. Cette interdiction s’étend à de nombreuses rues de Saint-Étienne. Mais aussi de Saint-Priest-en-Jarez. Notamment, la rue Simone de Beauvoir, le boulevard Thiers ou encore l’A72.

Le match ASSE - OL Lyonnes se jouera bien au stade des Ollières à L’Étrat, sur terrain synthétique, en raison des conditions climatiques. Plus de 1 000 supporters sont attendus pour soutenir les Vertes, dans une enceinte intimiste mais accessible. Un groupe de supporters lyonnais a communiqué après voir appris cette décision.