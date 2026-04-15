L'AS Saint-Étienne figure parmi les clubs qui dépensent le moins en commissions d'agents en Ligue 1/Ligue 2, selon les données publiées pour l'exercice 2025 et reprises par Sportune : un positionnement qui traduit une gestion budgétaire prudente, mais aussi les limites d'un mercato contraint.

En 2025, les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 réunis ont versé 154,381 millions d'euros de commissions aux agents de joueurs, contre 159,941 millions l'année précédente. La baisse atteint 4 % sur un an, après une progression de 5 % enregistrée en 2024. Ce recul global masque des situations très contrastées selon les clubs. En Ligue 2, la chute est spectaculaire : les commissions versées y ont reculé de 42 %, passant de 18,903 millions d'euros à 11,010 millions au 30 juin 2025. Une tendance que les prochains rapports de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) permettront d'affiner pour la saison 2025-2026.

Un classement des commissions d'agents dominé par Rennes et le PSG

À l'échelle de la Ligue 1, la moyenne des commissions versées par club s'établit à 7,291 millions d'euros en 2025. Le Stade Rennais occupe la première place du classement avec 24,673 millions d'euros - soit une hausse de 8,590 millions par rapport à l'exercice précédent. Le Paris Saint-Germain suit de près avec 24,082 millions, mais enregistre la plus forte baisse : -11,896 millions d'euros sur un an. L'Olympique de Marseille (15,133 M€) et l'Olympique Lyonnais (14,775 M€) complètent le groupe de tête. Derrière, le RC Strasbourg Alsace (9,253 M€) et le Stade de Reims (8,255 M€) dépassent encore la moyenne nationale, quand le LOSC (5,835 M€), le RC Lens (5,703 M€) et l'OGC Nice (4,468 M€) s'en rapprochent.

L'ASSE dans le bas du tableau, entre rigueur et réalité

L'AS Saint-Étienne, avec 1,852 million d'euros de commissions versées, se situe en quatorzième position sur les vingt-trois clubs classés. Ce chiffre place le club stéphanois bien en dessous de la moyenne de Ligue 1/Ligue 2 et dans la fourchette basse du classement, aux côtés de clubs comme l'AJ Auxerre (1,737 M€), le FC Lorient (1,467 M€), Toulouse (1,378 M€) ou Le Havre AC (1,344 M€). Seuls Angers (1,105 M€) et le FC Nantes (0,890 M€) affichent des montants inférieurs. Les Verts font-ils enfin des économies là où ils distribuaient davantage les commissions hier ? La stratégie Kilmer, qui tente de recruter malin dans des championnats peu connus, permet quoi qu'il en soit des économies bienvenues en ne surpayant pas les agents...

Le classement des 23 clubs

Classement complet des 23 clubs, du Stade Rennais (24,673 M€) à Nantes (0,890 M€). L'ASSE est mise en évidence en vert à la 14e place, avec 1,852 M€ - soit moins d'un dixième de la dépense du leader rennais. Les clubs de Ligue 2 (FC Metz, FC Lorient, Amiens, Paris FC, ESTAC Troyes) sont distingués en gris.