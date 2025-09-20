Dans quelques minutes, l’ASSE s’apprête à clore la 6ème journée de Ligue 2 par la réception du Stade de Reims à Geoffroy Guichard. Voici la compo choisie par Eirik Horneland pour cette rencontre.

La semaine passée, l’ASSE a ramené les 3 points de son plus court déplacement de la saison. Menés à la pause, les stéphanois s’en sont remis à l’entrée de Lucas Stassin. Le belge a lancé sa saison sur le plan statistique en se montrant d’abord passeur pour Augustine Boakye. Le buteur des Verts a ensuite coupé le centre fort à ras-de-terre de Cardona, 10 minutes plus tard, et a permis aux Verts de prendre les 3 points.

Une victoire essentielle qui a permis aux Verts de s’installer seuls en tête de la Ligue 2, à l’issue de la 5ᵉ journée. L’ASSE veut conserver son fauteuil de leader en battant un concurrent direct à la montée ce samedi soir. Les rémois, qui se donnent 2 ans pour retrouver l’élite, pourraient bien se mêler à la course dès cette saison.

Un effectif moins restreint par les blessures

L’ASSE doit encore jongler avec les blessures et les incertitudes. La trêve internationale a apporté son lot de mauvaises nouvelles : sorti contre Grenoble, Mahmoud Jaber a rejoint l’infirmerie pour une coupure au pied. Heureusement pour les Verts, le milieu israélien a été ménagé et a retrouvé sa place de titulaire face à Clermont, tout comme Florian Tardieu, malade durant une grosse partie de la pause internationale. À l’inverse, Aïmen Moueffek, victime d’une lésion musculaire, sera absent mais possiblement de retour mardi contrairement à Gadegbeku qui va être absent pour plusieurs rencontres.

Du côté des retours, Eirik Horneland pourra bientôt compter sur Djylian N’Guessan, en phase de réathlétisation, mais surtout sur Zuriko Davitashvili, remis d’une légère blessure. Le géorgien est apte pour la réception du club champenois. Le coach norvégien va devoir gérer ses troupes dès ce week-end en vue de l’enchaînement de matchs qui attend les Verts sur la semaine. L’ASSE sera à Amiens mardi soir avant de retrouver son jardin face à Guingamp, samedi prochain. Appiah et Annan, tous deux blessés à la cheville, sont proches d’un retour sur les pelouses de Ligue 2.

Enfin, si le cas Pierre Ekwah reste problématique avec une absence prolongée, Yvann Maçon et Dylan Batubinsika, restés au club faute de départ, reprennent quant à eux le rythme de l’entraînement collectif. Les 2 joueurs ne sont pas concernés par une convocation pour la rencontre de ce soir.

La composition de l’ASSE