L’ASSE poursuit son travail de recrutement chez les plus jeunes. La génération 2013 accueillera un nouveau talent la saison prochaine, preuve de la volonté du club de renforcer encore sa préformation avec les meilleurs profils de la région.

Le recrutement des jeunes joueurs se poursuit du côté de l’AS Saint-Étienne. Depuis plusieurs semaines, les signatures s’enchaînent pour renforcer les futures équipes de préformation du club. Une stratégie qui s'inscrit dans la continuité du travail mené à l'Étrat depuis de nombreuses années.

Particulièrement attentive aux talents locaux, l’ASSE continue de prospecter dans les clubs voisins afin d’attirer les profils les plus prometteurs. Et un nouveau joueur de la génération 2013 vient de valider son arrivée dans le Forez.

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L'ASSE mise sur un défenseur prometteur

Ce jeune joueur n’est autre qu’Eden Agningoran Poncet. Auteur d’une saison remarquée sous les couleurs de l’Étrat La Tour, le défenseur rejoindra les Verts en catégorie U13 dès la saison prochaine.

Robuste dans les duels, à l’aise techniquement et toujours généreux dans l’effort, il a su convaincre les recruteurs stéphanois au fil des mois. Une récompense logique pour celui qui a montré de belles qualités tout au long de l'exercice.

Son arrivée confirme également les liens étroits qui existent entre l’ASSE et les clubs de son bassin de recrutement.

Trois recrues venues de l'Étrat La Tour

Eden Agningoran Poncet devient la troisième recrue issue de l’Étrat La Tour pour la saison prochaine. Avant lui, David Yoka et Peter Lohoba-Sami avaient déjà choisi de rejoindre les rangs stéphanois.

La génération 2013 prend ainsi forme progressivement. Avant ces trois arrivées, plusieurs signatures avaient déjà été enregistrées avec les engagements de Rassel Amari, Adam Karraoui, Shawn Bangoura, Diadie Fofana, Iban Zozo Prost, Haitham Doho et Omar Fellice.

L’ASSE poursuit donc un recrutement ambitieux sur cette catégorie d’âge. Un travail de fond souvent moins médiatisé que l’actualité de l’équipe professionnelle, mais qui demeure essentiel pour préparer l’avenir du club. Avec ces nombreux renforts, la génération 2013 s’annonce comme l’une des plus fournies de ces dernières années dans la préformation stéphanoise.