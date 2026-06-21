En fin de contrat d'ici à juin 2027, le cas Maxime Bernauer interroge. Le défenseur de l'ASSE, qui a passé 145 jours à l'infirmerie cette saison, a vécu une saison difficile. Stop ou encore ?

Débarqué de Zagreb en prêt à l'hiver 2025, puis définitivement l'été suivant, Maxime Bernauer est loin d'avoir réalisé une saison complète.

Le défenseur central n'a disputé que 18 rencontres toutes compétitions confondues, dont tout juste 13 en Ligue 2. C'est Mickaël Nadé qui a repris le flambeau aux côtés de Julien Le Cardinal.

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Loin des terrains, proche de l'infirmerie

"C'est vrai que ça n'a pas été une saison facile. J'en ai chié par moments", et c'est peu dire. Lorsqu'il se confiait il y a quelques semaines en conférence de presse, le défenseur Stéphanois revenait d'une période difficile.

En 2026, Maxime Bernauer n'a cumulé que 479 minutes de jeu. A titre indicatif, Julien Le Cardinal, c'est 1 133 minutes. Et Dennis Appiah 555. Sur une période similaire la saison dernière (15/02, 17/05), le Stéphanois passait 762 minutes sur les terrains, soit 1,6x plus de temps.

La faute à une cascade de blessures. Sur la saison 2026, Maxime Bernauer a passé 145 jours à l'infirmerie. D'abord pour une blessure à la cuisse à la mi-juillet contre Troyes. C'est ensuite son genou qui l'a empêché de retrouver la compétition à deux reprises : en novembre, puis du 1er janvier à la mi-avril après une intervention chirurgicale.

Mais l'intéressé n'a pas ménagé ses efforts. "J'ai vraiment bien bossé avec les prépas physiques, avec les kinés." Initialement annoncé out pour la fin de saison, Bernauer est finalement revenu dans le XI de départ sur les trois derniers matchs de la saison, au détriment de Mickaël Nadé.

Une fiabilité à prouver pour Bernauer

Mais d'une saison blanche se pose la question de la fiabilité. Avec un objectif Ligue 1 à court terme, l'ASSE doit pouvoir compter sur une rotation complète et performante, au sein de laquelle chaque joueur doit être immédiatement opérationnel.

D'autant que la récente nomination de Ian Cathro sur le banc pourrait définitivement rabattre les cartes. L'Écossais pourrait bien vouloir entamer un nouveau cycle avec des joueurs sur lesquels il peut compter.

Le dilemme s'impose dès cet été à l'ASSE

Sous contrat jusqu'en 2027, Maxime Bernauer oblige les dirigeants de l'ASSE à prendre une décision dès cet été.

S'il venait à ne pas être prolongé, l'ancien Parisien pourrait quitter librement le Forez, alors que Saint-Etienne déboursait il y a un an un peu plus d'un million d'euros pour s'attacher ses services.

À l'inverse, le pousser vers la sortie dès cet été reste la dernière opportunité de récupérer une indemnité de transfert avant que sa valeur marchande ne s'effondre.