Ce samedi à 20h, l'ASSE reçoit la lanterne rouge le Sporting Club de Bastia dans l'optique de finir la phase aller avec brio. Pour parler de cette rencontre, Ben Old, l'international néo-zélandais était présent à la conférence de presse de ce jeudi. Voici ses mots.

Ben Old (joueur de l'ASSE) : "Jouer latéral gauche n'est pas un poste habituel pour moi, j'ai essayé d'apporter mon maximum. Je pense que je m'en suis plutôt bien sorti, quitte à me surprendre moi-même. Je me suis bien plu dans ce rôle. Je suis habituellement plutôt au milieu et mon rôle c'est d'avoir le ballon, mais c'est aussi ce qui m'est arrivé dans cette position. J'essaie d'apporter mon maximum."

Trop tôt pour se prononcer sur l'avenir à ce poste

Ben Old (joueur de l'ASSE) : "Un avenir au poste de latéral ? Depuis le match, j'ai pu échanger avec plusieurs personnes au club qui ont toutes été plutôt impressionnées par la prestation que j'ai livrée. Aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu tôt pour moi de vous dire si je peux avoir de l'avenir dans ce positionnement. Aujourd'hui, le poste est disponible. Je me concentre vraiment sur le prochain match. J'espère que je vais pouvoir faire aussi bien. Quant à l'avenir, c'est un peu trop tôt pour me prononcer."



Ben Old (joueur de l'ASSE) : "Depuis qu'on sait que ce poste doit être pourvu et que j'ai une bonne chance d'y évoluer, il y a eu du travail spécifique pour moi à ce poste sur l'aspect défensif. On a beaucoup travaillé. Évidemment, le staff sait que j'ai des qualités pour attaquer, mais sur le travail défensif, il y a des choses que je dois acquérir. Ils sont aussi confiants dans le fait que je sois quelqu'un qui apprend vite. C'est ce que j'ai essayé de faire cette semaine."

Ben Old (joueur de l'ASSE) : "Je ne suis pas encore de retour à mon meilleur niveau. Il me faudra encore quelques matchs et du temps de jeu consistant pour revenir à ce niveau. Sur la façon dont j'ai joué, dont je m'entraîne, je suis confiant. J'ai de bonnes sensations, je connais bien mon corps aussi, et je crois vraiment en mes capacités. Je peux encore faire mieux, notamment avec du temps de jeu."