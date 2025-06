Après une saison 2024-2025 marquée par une relégation largement évitable, l'AS Saint-Étienne (ASSE) se prépare à affronter le championnat de Ligue 2. L'objectif est clair : retrouver l'élite dès la fin de saison. Au-delà de l'ambition sportive, de nombreux indicateurs permettent d'affirmer que les Verts disposent aujourd'hui de tous les atouts pour dominer la Ligue 2.

Le club du Forez ne peut se permettre une nouvelle saison à faire du surplace. L’attente des supporters, l’engagement des nouveaux propriétaires, la dynamique enclenchée malgré la relégation, et un contexte sportif et économique favorable forcent l’ASSE à viser haut. Voici pourquoi Saint-Étienne a toutes les raisons – et désormais les moyens – de marcher sur la Ligue 2 en 2025-2026.

ASSE : Un mercato ambitieux et des moyens financiers rares en Ligue 2

Malgré la descente, les dirigeants stéphanois n'ont pas levé le pied sur le recrutement. Bien au contraire, l'ASSE affiche une stratégie volontariste. Près de 12 millions d'euros ont déjà été investis pour renforcer l'équipe : Pierre Ekwah (dont l'option aurait été levée pour 6 M€), Maxime Bernauer (1,2 M€), Irvin Cardona (2,5 M€) et Mahmoud Jaber (2 M€) sont déjà acquis.

Des renforts supplémentaires pourraient rapidement arriver, à l'image de la tentative sur Emmanuel Agyemang, milieu ghanéen très prometteur pour lequel Saint-Étienne a proposé 1 million d'euros.

Côté infrastructures, les travaux se poursuivent au centre sportif Robert-Herbin. Le club a entamé un réaménagement de la pelouse, du bâtiment principal et de l'environnement de travail. L'ASSE anticipe également de nouveaux revenus publicitaires sous sa nouvelle gouvernance et gère elle-même ses sponsors après avoir dénoncé contrat de sous-traitance.

Par ailleurs, des ventes sont envisagées pour rééquilibrer les comptes sans affaiblir l'effectif. Des joueurs comme Stassin (valeur estimée à 20 M€) et Davitashvili (15 M€) suscitent l'intérêt de plusieurs clubs.

Kilmer Sports en année 2 : un projet plus structuré que jamais

La nouvelle gouvernance incarne une ambition renouvelée. Lors de la saison 2024-2025, Kilmer Sports promettait de redonner à l'ASSE les moyens de ses ambitions. raté ! Les Verts ont sombré en Ligue 2 après une crise sportive qui a vu Olivier Dall'Oglio quitter le navire au profit de l'inconnu Horneland. Pour cette deuxième année, le projet se renforce.

Le staff a été consolidé avec l'arrivée de David Tivey. La cellule de recrutement s'est étoffée avec Alexandre Lousberg, qui épaulera Loïc Perrin.

Eirik Horneland, le nouvel entraîneur, fixe un cap clair : « Nous devons être au-dessus de la Ligue 2 à la fin de la saison. C'est notre objectif, et nous devons l'accueillir collectivement. » Le technicien norvégien insiste sur l'exigence : « Nous devons nous entraîner comme une équipe de Ligue 1. La culture du travail doit être meilleure. On doit être plus professionnels que l'année dernière. »

Avec une reprise anticipée, cinq matchs amicaux prévus et des stages intensifs, les Verts mettent toutes les chances de leur côté pour être prêts.

Une ossature expérimentée, taillée pour la Ligue 2

L'effectif actuel compte plusieurs joueurs aguerris au championnat de Ligue 2. Gautier Larsonneur dans les buts, Dennis Appiah, Mickaël Nadé, Léo Pétrot, Yvann Maçon, Benjamin Bouchouari ou encore Florian Tardieu connaissent parfaitement les exigences de la division.

De plus, des automatismes sont déjà en place, à l'image de la charnière Bernauer-Nadé ou du trident Bouchouari-Ekwah-Tardieu au milieu. Ce noyau stable, même s'il est encore soumis aux incertitudes du mercato, constitue une base solide.

Une Ligue 2 affaiblie, un contexte favorable

Le contexte de la Ligue 2 version 2025-2026 pourrait offrir une opportunité rare. Plusieurs concurrents historiques sont en difficulté financière ou sportive. Montpellier, tout juste relégué, n'aura pas les moyens de reconstruire rapidement. Troyes, Rodez, Nancy, Annecy, Dunkerque ou Amiens affichent des incertitudes. Clermont est en pleine reconstruction.

La montée de Metz et Paris FC en Ligue 1 a laissé un vide sportif. En dehors de Laval, Reims et Montpellier, peu de formations semblent armées pour viser la première place.

Enfin, l'ASSE reste, et de loin, le club le plus puissant financièrement de la division. Un statut à assumer sur le terrain, dans un championnat où les droits TV sont peu lucratifs et la DNCG très stricte.

Une saison à ne pas manquer pour l'ASSE

Avec un projet stabilisé, un entraîneur exigeant, des moyens financiers, un effectif expérimenté et une Ligue 2 ouverte, tous les feux sont au vert pour voir l'AS Saint-Étienne dominer le championnat. Le club a déjà raté plusieurs opportunités ces dernières années. Cette fois, plus que jamais, l'obligation de résultat est totale.