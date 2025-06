Malgré la déception de la relégation en Ligue 2, l’AS Saint‑Étienne montre une ambition intacte sur le marché des transferts. Après des recrutements déjà importants — Bernauer, Cardona, Ekwah, Jaber — les Verts auraient également jeté leur dévolu sur un jeune talent ghanéen évoluant en Autriche.

À 21 ans, Emmanuel Agyemang s’est imposé comme l’un des milieux les plus prometteurs de Wolfsberger AC. Cette saison, le joueur a inscrit 3 buts et offert 6 passes décisives en 28 apparitions avec le club autrichien. Selon Africa Foot, Saint‑Étienne a formulé une première offre d’un million d’euros pour s’attacher ses services. Une proposition jugée trop légère par le club autrichien, qui estime la valeur de son joueur à près de 2 M€ selon Transfermarkt. Mieux encore : Wolfsberger réclame 3 M€ pour lâcher son protégé, tout en cherchant à prolonger son contrat, qui court jusqu’en juin 2026.

Agyemang : Un profil validé et une stratégie claire de recrutement

Le profil d’Agyemang ne laisse pas Saint‑Étienne indifférent : capable à la fois de casser les lignes, de relancer le jeu et de participer aux efforts défensifs, il incarne parfaitement le type de renfort sollicité pour reconstruire et relancer l’équipe. Selon les informations du média Africa Foot, Saint‑Étienne a suivi ses performances tout au long de la saison et reste prêt à revenir à la charge avec une offre améliorée. Mais le club stéphanois devra composer avec d’autres clubs européens intéressés pour attirer celui qui vient de remporter la coupe d'Autriche. Titularisé avec le numéro 34, il a joué 86 minutes en finale (vidéo du match complet en fin d'article).

Ligue 2, tremplin ou frein ?

La question se pose : un joueur de 21 ans, habitué à évoluer en Première division autrichienne, s’engagera-t-il dans une aventure en Ligue 2 ? Le challenge sportif — objectif montée — peut s’avérer attractif, mais Agyemang doit encore être convaincu du projet stéphanois. Le Forez, pour sa part, a déjà démontré sa détermination avec des investissements significatifs. Ce nouvel intérêt montre que l’ASSE reste pleinement dans une dynamique offensive, quitte à surenchérir pour faire pencher la balance.