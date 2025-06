La CAN 2025 pourrait priver l’ASSE de plusieurs joueurs majeurs en janvier, à un moment clé de la saison en Ligue 2. Batubinsika, Sissoko et Bouchouari sont concernés.

La Coupe d’Afrique des Nations 2025, qui se déroulera au Maroc du 15 janvier au 11 février 2026, risque de perturber le parcours de plusieurs clubs français, y compris en Ligue 2. À l’AS Saint-Étienne, trois joueurs pourraient être concernés s'ils ne changent pas de club d'ici-là : Dylan Batubinsika (RD Congo), Ibrahim Sissoko (Mali), et Benjamin Bouchouari (Maroc), ce dernier en cas de sélection surprise. Leur départ pourrait priver les Verts de jusqu’à quatre journées de championnat et potentiellement deux tours de Coupe de France.

D’après le calendrier officiel de la LFP, un joueur engagé jusqu’au bout de la compétition pourrait manquer les journées J20, J21, J22 et J23 de Ligue 2 (mi-janvier à mi-février), ainsi que les 32e et 16e de finale de la Coupe de France si le club est toujours en lice. Des matchs capitaux pour l’ASSE dans la course à la montée, ou à défaut, au top 5 synonyme de barrages.

Une absence au plus mauvais moment en Ligue 2

Contrairement à la Ligue 1, la Ligue 2 ne fait pas relâche pendant la CAN. Le mois de janvier est même l’un des plus chargés avec 4 journées en 4 semaines, une période où chaque point pèse lourd dans la balance. Perdre un joueur par ligne pourrait être un vrai coup dur pour les ambitions stéphanoises.

D’autant plus que les clubs de Ligue 2, moins riches en profondeur d’effectif que ceux de l’élite, doivent souvent faire face à ces échéances avec des moyens limités. Le coach devra donc compter sur les remplaçants ou les jeunes du centre de formation pour compenser.

Quelle réaction de l'ASSE face à ce risque ?

La direction sportive devra anticiper le mercato d'été et d'hiver avec une vigilance accrue. Un renfort offensif pourrait devenir une priorité si Sissoko s’envole avec le Mali. Même constat en défense centrale où Batubinsika est incontournable. Quant à Bouchouari, sa régularité cette saison pourrait convaincre Walid Regragui de lui offrir une première expérience en sélection marocaine.

La CAN 2025 pourrait bien être un tournant silencieux de la saison. Si l’ASSE veut conserver ses chances de montée ou rester dans le bon wagon, il faudra limiter l’impact de ces absences prévues. Car entre ambitions sportives et obligations internationales, les Verts marchent sur un fil en ce début d’année 2025.