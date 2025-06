Franck Talutto par le biais de son podcast "Dessous de Verts" a offert un entretien de l'ancien joueur de l'ASSE fomé au club Joshua Guilavogui. Il s'est exprimé sur l'actualité du club et le rachat de Kilmer Sport Ventures. Extraits.

"Bien sûr, bien sûr que tu sais quand tu as joué pour Sainté. Je pense que, surtout quand tu es formé là-bas, tu ne peux pas l'oublier. On en a encore parlé récemment avec Bafé (Gomis), avec Dabo et avec Ben (Benalouane). C'est vraiment dommage, parce que je pense que cette équipe avait quelque chose de spécial. Avec un peu plus de réussite, peut-être qu’elle aurait pu se maintenir.

Parce que quand tu fais ce match dans le derby, où tu marches sur Lyon, tu te dis : "Finalement, ce n’est pas si difficile que ça de gagner à domicile." Et c’est là que c’est frustrant, parce que, comme on le sait, pour se maintenir, il faut gagner ses matchs à domicile. Et à Sainté, avec les supporters, tu es capable de battre n’importe qui. Tu peux battre tout le monde quand les deux Kops poussent, même les adversaires le sentent.

Avec le temps, je me rends compte que Geoffroy-Guichard, c’est un stade exceptionnel. Pourtant, j’ai joué en Allemagne, et l’Allemagne est réputée pour ses ambiances. Mais aucun club là-bas n’a deux Kops qui se répondent, qui t’encouragent sans relâche, et dans un stade toujours plein. C’est rare, et c’est ce qui rend ce club si spécial.

"Je pense que, comme tout le monde, avec le rachat, on a peut-être eu les yeux plus gros que le ventre. On a cru que le plus dur était derrière nous, qu’on n’aurait plus jamais à retourner en Ligue 2." (Joshua Guilavogui sur l'ASSE et Kilmer)

C’est dommage. Je pense que, comme tout le monde, avec le rachat, on a peut-être eu les yeux plus gros que le ventre. On a cru que le plus dur était derrière nous, qu’on n’aurait plus jamais à retourner en Ligue 2. Mais justement, c’est pour ça que je tiens à saluer Roland Romeyer, et aussi Bernard Caiazzo — mais surtout Roland, avec qui j’étais le plus proche. Il était toujours avec nous dans le vestiaire, à nous encourager après une défaite ou à nous féliciter après une victoire.

Ce n’est pas évident, d’avoir quelqu’un qui donne autant de son temps, de son amour et de son argent. Il a fait quelque chose d’exceptionnel avec Sainté. Il les a repris en Ligue 2 et les a non seulement ramenés en Ligue 1, mais les a même conduits en Europe. Je sais que beaucoup disent : "Romeyer aurait dû faire ci ou ça…" Mais moi, je lui tire mon chapeau. Ce qu’il a fait, ce n’est pas rien. Aujourd’hui, on voit bien que réussir dans le football, ce n’est pas simple."