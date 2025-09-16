Pour la première fois cette saison, l’équipe féminine de l’ASSE disputera un match au stade Geoffroy-Guichard. Le vendredi 3 ou samedi 4 octobre, les Vertes accueilleront l’Olympique de Marseille pour une rencontre déjà très attendue.

Le football féminin stéphanois continue de gagner en visibilité. Après un début de saison marqué par des résultats difficiles, l’ASSE féminine aura l’opportunité de jouer dans l’antre mythique de Geoffroy-Guichard. Un symbole fort pour tout un club, et une belle reconnaissance du travail accompli autour de la section féminine.

Face aux Stéphanoises, l’Olympique de Marseille, promu cette saison en Arkema Première Ligue. Les Marseillaises ont débuté leur championnat par une défaite 3-1 sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais. Une équipe ambitieuse, mais encore en phase d’adaptation au plus haut niveau.

Le retour à la maison de Ninon Blanchard

Ce match marquera également le retour à Saint-Étienne de Ninon Blanchard, formée au club et enfant de l’ASSE, aujourd’hui défenseure de l’OM. Un moment chargé d’émotion pour la joueuse. Le rendez-vous face à Marseille promet donc de belles retrouvailles

Tarifs accessibles pour tous les supporters de l'ASSE

À événement exceptionnel, dispositif exceptionnel. Le club propose des conditions tarifaires attractives pour permettre au plus grand nombre de venir encourager les Vertes dans le Chaudron :

Gratuit pour les abonnés (1 place offerte)

8 € en plein tarif

5 € en tarif réduit

5 € pour les spectateurs ayant assisté au match ASSE – OL Féminines

Le club souhaite faire de cette rencontre une fête populaire autour du football féminin.

Produits exclusifs et ambiance au rendez-vous

Deux produits collectors seront proposés en marge de la rencontre :

L’écharpe "Allez les Vertes", disponible à 10 € en précommande (15 € sur place), à récupérer à l’entrée du stade.

Le maillot Octobre Rose, au prix de 89,95 €, en édition spéciale et dédicacé par l’effectif féminin. À récupérer le jour du match à la billetterie.

Une double occasion : soutenir les Vertes tout en participant à une opération solidaire.

Réservation pour ASSE-OM

Les billets sont d’ores et déjà disponibles. Ce match face à l’OM s’annonce comme un moment fort de la saison pour l'ASSE féminine. Il incarne à la fois les ambitions du club et l’essor du football féminin dans le Forez. Les Vertes comptent sur le soutien de tout le Peuple Vert pour faire vibrer le Chaudron.