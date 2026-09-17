7 cartons jaunes pour l'ASSE, 10 pour Metz et Reims. Sur le papier, les Verts seraient donc les plus sages du trio. Mais un seul joueur stéphanois suffit à nuancer sérieusement ce constat. Focus.

Entre l'ASSE, Metz et Reims, trois des principaux prétendants à la montée directe, qui mérite vraiment le qualificatif de plus méchant de Ligue 2 ? La réponse collective semble simple sur le papier, mais elle cache une réalité individuelle bien plus contrastée du côté stéphanois.

Sur le plan collectif, les Verts font figure de bons élèves

Avec seulement 7 cartons jaunes et 1 rouge en 6 journées, l'ASSE affiche le total le plus faible du trio étudié, loin devant Metz et Reims, tous deux à 10 avertissements. Un chiffre qui pourrait laisser penser que les Stéphanois évoluent dans la retenue. Pourtant, sur le seul critère du nombre de fautes commises, l'ASSE (91) fait presque aussi bien que Metz et Reims réunis en termes d'engagement physique, ces deux derniers cumulant 77 fautes chacun. Autrement dit, les Verts fautent beaucoup, mais parviennent étonnamment à échapper au carton.

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Les plus méchants de la Ligue 2

Ballo, très largement devant tous ses coéquipiers

C'est en creusant du côté individuel que l'explication de ce paradoxe stéphanois devient limpide. Thierno Ballo caracole très largement en tête du classement interne des fautes commises à l'ASSE, avec 15 fautes sifflées contre lui en seulement 4,1 équivalents de 90 minutes joués. Un total impressionnant, largement supérieur à celui de ses coéquipiers, mais qui ne s'est traduit par aucun carton jaune jusqu'ici. Une statistique qui interroge autant qu'elle rassure : l'ailier stéphanois prend visiblement des risques dans l'engagement, sans que l'arbitre n'ait pour l'instant jugé bon de le sanctionner.

Csongvai et Boakye, le duo qui suit à l'ASSE

Derrière Ballo, Áron Csongvai et Augustin Boakye se partagent la deuxième place de ce classement interne, avec 10 fautes commises chacun. Un total qui reste très inférieur à celui de Ballo, mais qui confirme malgré tout une propension certaine à l'engagement physique pour ces deux milieux de terrain, essentiels dans l'équilibre du onze d'Ian Cathro. Zuriko Davitashvili suit avec 9 fautes, tandis que Julien Le Cardinal, Kévin Pedro et Maxime Bernauer ferment ce quatuor de tête avec 7 fautes commises chacun.

ASSE : Un profil disciplinaire globalement assagi

En dehors de ce noyau de joueurs plus engagés physiquement, le reste de l'effectif stéphanois affiche un profil disciplinaire beaucoup plus sage. Sohaib Naïr et João Ferreira plafonnent à 5 fautes commises chacun, tandis qu'Irvin Cardona, Tamar Svetlin, Ben Old ou encore Adam Baallal se contentent de 2 fautes sur l'ensemble de la période. Le gardien Gautier Larsonneur, quant à lui, affiche un total vierge de toute faute, une statistique logique compte tenu de son poste.

Alors, qui est vraiment le moins discipliné ?

Au regard des seuls chiffres collectifs, l'ASSE ressort clairement comme l'équipe la plus disciplinée du trio, avec le total de cartons jaunes le plus faible. Mais l'analyse individuelle nuance sérieusement ce constat rassurant. Avec ses 15 fautes en seulement quatre matchs et demi équivalents, Thierno Ballo affiche à lui seul un total de fautes proche du cumul de plusieurs de ses coéquipiers réunis. Une prise de risque qui n'a pas encore coûté cher aux Verts sur le plan disciplinaire, mais qui mérite d'être surveillée de près à mesure que la saison avance, tant un carton qui finirait par tomber pourrait changer la physionomie d'un match à enjeu.

Reste que sur l'ensemble du collectif, difficile de désigner l'ASSE comme la véritable équipe la plus méchante du trio face à des adversaires messins et rémois plus souvent avertis par l'arbitre. Le vrai débat se situe peut-être ailleurs : dans la capacité de Ballo à canaliser cette intensité sans finir par écoper d'un carton qui pourrait priver les Verts d'un élément clé au pire moment de la saison.

Source : FBref, saison 2026-2027 Ligue 2