L’ASSE retrouve Geoffroy-Guichard ce samedi 13 décembre à 21h pour la réception de Bastia. Ce match peut déjà peser lourd dans la suite de la saison. Les Verts doivent absolument relancer la machine après leur échec à Dunkerque. Pendant ce temps, Bastia arrive dans le Forez au cœur d’une crise sportive et extra-sportive profonde. Entre une équipe stéphanoise en quête de stabilité et un Sporting sous pression, l’affiche s’annonce plus piégeuse qu’elle n’en a l’air.

Pour les supporters qui ne seront pas dans le Chaudron, plusieurs solutions permettent de suivre la rencontre en direct.

Diffusion TV : beIN SPORTS aux commandes

Le match Saint-Étienne - Bastia sera retransmis en exclusivité sur beIN SPORTS 2, diffuseur officiel de la Ligue 2. Cette saison, la chaîne proposera la rencontre en direct à partir de 21h, avec l’avant-match dès l’antenne ouverte.

Disponible via la plupart des box TV (Free, Orange, SFR, Bouygues) mais aussi via Canal+, l’abonnement beIN SPORTS reste la seule manière de suivre légalement ce choc depuis son écran.

Streaming : comment regarder le match en ligne ?

Les abonnés peuvent également suivre ASSE - Bastia en streaming via beIN SPORTS CONNECT. Il suffit de se connecter depuis l’application ou le site officiel avec son compte actif.

Pour éviter tout contretemps, mieux vaut se connecter quelques minutes avant 21h. L’application diffuse généralement les compositions officielles, l’échauffement et les premiers commentaires dès l’avant-match.

Le match en replay ?

Oui, beIN SPORTS mettra la rencontre en replay dès la fin de la diffusion. Les rediffusions seront disponibles via l’espace dédié sur beIN SPORTS CONNECT. Vous pouvez également les voir via votre décodeur si votre offre TV inclut le service.

Les infos pratiques du match