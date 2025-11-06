Fidèles à leurs valeurs de solidarité, les Green Angels 92 organisent une nouvelle collecte de Noël à l’occasion du match entre l’AS Saint-Étienne et Bastia, le 13 décembre prochain. Jouets, produits d’hygiène, couvertures et duvets seront récoltés sur le parvis du Kop Sud.

Comme chaque année, les Green Angels 92 prolongent leur engagement bien au-delà des tribunes. Le groupe de supporters qui occupe traditionnellement le Kop Sud a annoncé l’organisation de sa collecte solidaire de Noël. Cette dernière aura lieu à l’occasion du match ASSE - Bastia, le vendredi 13 décembre 2025.

Le rendez-vous est fixé sur le parvis du Kop Sud, où les supporters pourront déposer leurs dons avant le coup d’envoi. Les jouets, produits d’hygiène, duvets et couvertures seront ensuite redistribués à des associations locales. Celles-ci viennent en aide aux familles et aux enfants en difficulté.

L’appel à la générosité est clair : « Vous pourrez venir faire don de jouets, de produits d'hygiène, mais aussi de couvertures et de duvets. On compte sur vous ! » ont indiqué les Green Angels sur leurs réseaux.

Une action devenue tradition pour les Green Angels

Cette initiative s’inscrit dans la continuité d’un engagement déjà ancien. L’an passé, la collecte avait permis de réchauffer le cœur de 120 enfants stéphanois, grâce à la distribution de cadeaux le 24 décembre. Une opération réussie qui illustre, une fois encore, la dimension humaine et sociale du mouvement ultra stéphanois.

Chez les Green Angels, la solidarité n’est pas un mot creux. Elle fait partie intégrante de l’identité du groupe, à l’image de leur devise : « Unis, fiers et solidaires » Dans un contexte où le football dépasse souvent le cadre du terrain, cette action rappelle que les valeurs vertes, entraide, respect, humilité, partage, restent bien vivantes à Saint-Étienne.

Un appel à la mobilisation des supporters

Les organisateurs espèrent une forte participation des supporters, qu’ils soient abonnés du Kop Sud ou simples amoureux du club. Tous sont invités à venir déposer leurs dons avant le match, dans une ambiance fraternelle et conviviale. Une belle manière de rappeler que la ferveur stéphanoise s’exprime autant dans les chants que dans les gestes du cœur.

📅 Collecte solidaire de Noël

🗓 Vendredi 13 décembre 2025

🏟 Parvis du Kop Sud – avant ASSE / Bastia

🎁 Dons acceptés : jouets, produits d’hygiène, couvertures, duvets

📩 Contact : [email protected]