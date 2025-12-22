Face à Nice, l'ASSE aurait pu l'emporter. Mais, comme depuis le début de saison, les Stéphanois ont manqué de réalisme dans les deux surfaces (défaite 2-1). Eirik Horneland a livré son analyse en conférence de presse.

"C’était un match difficile face à cette équipe de Nice", a résumé Eirik Horneland en conférence de presse. "On a essayé de construire nos actions, de prendre l’initiative du jeu. On a tenté de développer nos enchaînements, mais on a perdu un ballon dans nos derniers mètres.

L’équipe niçoise a alors montré beaucoup d’envie pour inscrire ce premier but. Après ce but, on n’a pas baissé la tête. On a gardé l’envie de répondre. L’équipe est restée concernée et on a fini par égaliser juste avant la pause, grâce à ce penalty. C’était mérité, et ça nous a permis de revenir à égalité. Au retour des vestiaires, on avait l’impression que le premier qui marquerait allait l’emporter."

"J’ai vu de bonnes choses, mais aussi des problèmes récurrents qui nous suivent depuis le début de saison."

Eirik Horneland : "Nice a su exploiter de bonnes phases de transition pour inscrire ce deuxième but. Ils ont bien renversé le jeu d’un côté à l’autre, et de notre côté, on a manqué un peu de justesse dans certaines courses défensives, surtout au milieu.

Malgré cela, je pense qu’on s’est procuré deux ou trois vraies opportunités pour revenir à hauteur. C’est ce qui nous a manqué ce soir. J’ai vu de bonnes choses, mais aussi des problèmes récurrents qui nous suivent depuis le début de saison.

Ce match symbolise parfaitement notre début de saison à l’ASSE. On voit qu’on est capable de marquer. Mais on encaisse encore trop de buts. C’est notre réalité depuis un an, et ça ne change pas depuis le début de saison."

Un défi plus profond à l'ASSE ?

Eirik Hornemand : "C’est quelque chose qui doit s’ancrer dans le travail quotidien, dans la personnalité des joueurs, dans une forme de culture d’équipe. On doit être mieux organisés collectivement. Ce n’est pas qu’une affaire de mots.

Ça demande du travail, de l’engagement, du caractère. Cette équipe a un vrai goût pour l’attaque, on l’a déjà dit. Mais il nous manque cette mentalité défensive. Ce soir, un joueur comme Mahmoud Jaber a été remarquable parce qu’il a su être performant dans les deux registres.

Ce qui nous fait défaut aussi, c’est cette fameuse continuité. Par exemple, un joueur comme Chico Lamba nous aurait fait du bien sur ce match, comme sur d’autres. Idem pour João Ferreira. On a du mal à s’appuyer sur une ligne défensive stable.

Et pour progresser, il faut qu’on trouve ce bon équilibre entre notre envie d’attaquer, que beaucoup de joueurs ont naturellement, et le besoin d’ancrer une vraie culture défensive."

"Si on avait affiché cette attitude, on se serait rendu plusieurs matches de Ligue 2 beaucoup plus facile"

Eirik Hornemand : "Je pense que si on avait affiché cette attitude, cette solidarité, cette mentalité, on se serait rendu plusieurs matches de Ligue 2 beaucoup plus faciles. Mais je comprends aussi que ce soit humain. On se mobilise davantage quand on n’est pas favori. Ce qui nous manque, c’est cette constance, cet état d’esprit, cet engagement dont on parle depuis longtemps. Il va falloir progresser là-dessus."