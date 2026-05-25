Fidèle à son identité formatrice, l’ASSE continue de miser sur ses jeunes talents pour alimenter l’équipe professionnelle. Lors du 7e tour de Coupe de France, plusieurs joueurs issus du centre de formation ont illustré cette philosophie. Parmi eux, Noah Moulin symbolise parfaitement cette nouvelle génération prometteuse.

Né le 13 mai 2008, le jeune Stéphanois se distingue depuis plusieurs années par sa polyvalence et son intelligence de jeu. Capable d’évoluer sur l’ensemble du front offensif comme dans un rôle de milieu relayeur, il possède déjà un profil très complet qui attire naturellement les regards au sein du club.

Avant de rejoindre l’ASSE, Noah découvre le football à Haut Pilat Interfoot dès la catégorie U7. Pendant cinq saisons, il progresse sous les conseils de Christophe Fournand puis de Pierre Grosjean, deux éducateurs qui accompagnent ses débuts et participent à son évolution. Très vite, il se démarque lors des tournois et des rencontres grâce à sa qualité technique et sa maturité dans le jeu.

Le tournant intervient lors d’un tournoi à Veauche face à l’ASSE. Une finale décisive qui permet au club stéphanois de repérer celui qui deviendra l’un des jeunes éléments prometteurs de sa génération.

Un stéphanois, un vrai

Depuis son arrivée officielle en août 2019, Noah Moulin enchaîne les étapes avec régularité : U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18 puis réserve. La saison dernière, il réalise un exercice remarqué avec les U17 Nationaux, leaders de leur championnat avant une élimination frustrante en quart de finale contre Strasbourg (4-3).

Aujourd’hui, le jeune joueur évolue avec la réserve et découvre progressivement le football senior. Ses performances lui permettent également de participer ponctuellement aux entraînements du groupe professionnel dirigé successivement par Eirik Horneland puis Philippe Montanier.

Une progression constante et sérieuse qui devrait bientôt être récompensée par la signature de son premier contrat professionnel pour une durée de trois saisons.

Premier groupe avec l'ASSE en Coupe de France

Noah Moulin figure parmi les 22 Stéphanois retenus par Philippe Montanier pour le barrage aller de Ligue 1 face à Nice, ce mardi à Geoffroy-Guichard. Pour le jeune attaquant de l'ASSE, c'est bien plus qu'une simple convocation.

Il n'a pas volé sa place. Noah Moulin s'est offert ce ticket pour le groupe en marquant lors d'une rencontre cruciale pour la Ligue 1, prolongeant ainsi sa saison d'une façon qu'il n'aurait peut-être pas imaginée il y a encore quelques semaines. Une récompense directe pour un joueur qui a saisi sa chance au bon moment.

Ce n'est pas sa première convocation dans le groupe professionnel. Il avait déjà été retenu pour une rencontre de Coupe de France contre Quetigny, le 15 novembre 2025, sous les ordres d'Eirik Horneland — un match que l'ASSE avait remporté 3-1. Il était resté sur le banc ce soir-là. Cette fois, le contexte est autrement plus exceptionnel.

Moulin et Toty profitent de l'absence de N'Guessan

Comme Mylan Toty, Noah Moulin doit une partie de sa convocation à la blessure de Djylian N'Guessan. Les absences ouvrent des portes, mais encore faut-il être prêt à les franchir. À l'image de Toty, Moulin représente l'un de ces profils offensifs en attente d'une première opportunité en match officiel de haute intensité.

La question qui plane désormais : Montanier leur offrira-t-il des minutes ? Avec 22 joueurs convoqués, deux devront rejoindre les tribunes avant le coup d'envoi. Le suspense reste entier, entre retours d'internationaux incertains et état physique de plusieurs éléments du groupe.

Pour un joueur formé dans le sillage du club, évoluer dans ce genre de rendez-vous — un barrage pour la Ligue 1, à domicile, dans un Geoffroy-Guichard qui s'annonce bouillant — représente une opportunité rare. Noah Moulin sera là, au moins dans le groupe. La suite appartient à Montanier, et peut-être, à lui.

Réponse aux alentours de 19h45 ce mardi.