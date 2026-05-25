L’ASSE pourrait profiter d’un contexte explosif à Nice. Alors que la fenêtre internationale ouvre ce lundi, plusieurs internationaux niçois risquent de manquer les barrages face aux Verts. Une situation qui tend sérieusement l’atmosphère sur la Côte d’Azur avant cette double confrontation capitale pour la montée en Ligue 1.

Le calendrier n’aurait pas pu être pire pour l’OGC Nice. À quelques heures du barrage aller dans le Forez, les Aiglons doivent gérer une véritable bataille diplomatique avec plusieurs sélections nationales. En jeu : la disponibilité de cadres essentiels pour les deux matches contre l’ASSE.

Selon L’Équipe, les dossiers les plus brûlants concernent Hicham Boudaoui, Ali Abdi et Kojo Oppong. Le milieu algérien, titulaire régulier dans le système de Claude Puel, n’a pour le moment obtenu l’autorisation de disputer que la première manche à Geoffroy-Guichard. La Fédération algérienne réclame ensuite son arrivée immédiate pour préparer la Coupe du monde. Un scénario qui priverait Nice d’un élément majeur au retour.

La tension est encore plus forte autour d’Ali Abdi. Le latéral tunisien souhaiterait rester avec le Gym pour aider son club à décrocher son maintien. Mais le sélectionneur Sabri Lamouchi ainsi que les dirigeants tunisiens refusent actuellement tout compromis. Résultat : Abdi pourrait manquer les deux rencontres face aux Stéphanois.

L’ASSE peut profiter du chaos niçois

Cette situation crée une véritable instabilité dans le vestiaire niçois. Claude Puel, déjà confronté à une fin de saison éprouvante, doit désormais composer avec des incertitudes permanentes sur son onze de départ.

Nice tente encore d’obtenir des dérogations. Le club attend notamment une réponse définitive du Ghana concernant Kojo Peprah Oppong. Le joueur a lui aussi demandé à rester jusqu’au barrage retour afin de terminer la saison avec le Gym.

Le cas de Salis Abdul Samed ajoute encore un peu plus de confusion. Écarté récemment par Claude Puel après des désaccords après la finale perdue contre Lens (3-1), le milieu ghanéen reste malgré tout concerné par les négociations avec sa sélection. Le Gym espère toujours pouvoir compter sur lui jusqu’à vendredi.

Pendant ce temps, l’ASSE prépare cette double confrontation avec davantage de sérénité. Les Verts savent qu’ils auront une occasion immense à saisir face à un adversaire fragilisé mentalement et potentiellement amputé de plusieurs titulaires.

Une double confrontation de barrages Ligue 1 sous très haute tension

Sportivement, ces barrages de ligue 1 s’annonçaient déjà électriques. Le contexte international vient désormais ajouter une pression supplémentaire autour du Gym. Chaque absence pourrait peser lourd dans une confrontation qui se jouera probablement sur des détails.

Du côté stéphanois, cette situation pourrait clairement représenter une opportunité. Geoffroy-Guichard devrait pousser très fort dès mardi soir pour profiter des doutes niçois et prendre un avantage avant le retour.

La bataille psychologique est déjà lancée. Et à mesure que les sélections internationales maintiennent la pression, Nice semble avancer vers ces barrages dans un climat de plus en plus tendu.